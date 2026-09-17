Šilutės plente – automobilio ir paspirtuko avarija: vienas vairuotojas – ligoninėje

Rugsėjo 7-osios popietę, 16.35 val., Klaipėdoje, Šilutės plente, susidūrė automobilis „Volkswagen“, kurį vairavo 1969 m. gimęs vyras, ir elektrinis paspirtukas. Jį vairavęs 1983 m. gimęs vyras buvo perduotas medikams.
Iš pradžių dėl šio įvykio ikiteisminis tyrimas nebuvo pradėtas.
Tačiau, Klaipėdos miesto policijos komisariato pareigūnų teigimu, patikslinus aplinkybes ir gavus medikų išvadas dėl nukentėjusiojo patirtų sužalojimų, rugsėjo 14 d. buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 281 straipsnį.
Šis straipsnis numato kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimą.
Policijos duomenimis, nuo 2026 metų pradžios Klaipėdoje užregistruoti 22 eismo įvykiai, kuriuose bent vienas dalyvis buvo elektrinės mikrojudumo priemonės vairuotojas.
Per šiuos įvykius nukentėjo 6 žmonės.
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