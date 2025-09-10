Šilutėje rastas sužalotas vyras mirė ligoninėje

Įtariama, kad 1959 metais gimęs vyriškis nukrito iš trečio aukšto.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Šilutėje, Knygnešių gatvėje esančio namo laiptinės aikštelėje, rugsėjo 9 d. pavakarę rastas vyras, kuris dėl įvairių sužalojimų buvo paguldytas į ligoninę ir po kelių valandų ten mirė, rugsėjo 10 d. pranešė Policijos departamentas.
