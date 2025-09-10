 Šilutėje rastas sužalotas vyras mirė ligoninėje

Šilutėje rastas sužalotas vyras mirė ligoninėje

2025-09-10 09:19
BNS inf.

Šilutėje, Knygnešių gatvėje esančio namo laiptinės aikštelėje, rugsėjo 9 d. pavakarę rastas vyras, kuris dėl įvairių sužalojimų buvo paguldytas į ligoninę ir po kelių valandų ten mirė, rugsėjo 10 d. pranešė Policijos departamentas.

Šilutėje rastas sužalotas vyras mirė ligoninėje
Šilutėje rastas sužalotas vyras mirė ligoninėje / Ž. Gedvilos/ BNS nuotr.

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų