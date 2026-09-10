Šilalėje užsiliepsnojo savivaldybei priklausantis pastatas

Bendrojo pagalbos centro duomenimis, pranešimas apie Šolių gatvėje kilusį gaisrą skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gautas rugsėjo 10 d. apie 14 val.
Į įvykio vietą išsiųstos Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Šilalės ir Šilalės rajono priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
Informacija apie įvykį taip pat perduota Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stočiai ir Tauragės apskrities vyriausiajam policijos komisariatui.
Duomenų apie nukentėjusius žmones kol kas nepateikiama. Gaisro aplinkybės tikslinamos.
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