Savaitgalį vyko prevencinė priemonė Šilutėje: nustatyta net 30 pažeidimų

Policijos pareigūnai Šilutės mieste ir rajone nuo balandžio 24 d. iki balandžio 25 d. vykdė prevencinę priemonę dėl pėsčiųjų, vairuotojų pareigų pėstiesiems, neblaivių vairuotojų, pavojingų ir chuliganiškų vairavimo atvejų bei viešosiose vietose daromų nusižengimų ir nusikalstamų veikų kontrolę.

Policijos pareigūnai patruliavo skiriamaisiais ženklais pažymėtais automobiliais bei dviem tarnybiniais motociklais. Prevencinės priemonės metu buvo nustatyta net 30 pažeidimų:

– 10 asmenų vairavo transporto priemones nesegėdami saugos diržo;

– 4 asmenys vairavo transporto priemones, kurios neįregistruotos nustatyta tvarka;

– 1 asmuo vairavo dviratį nedėvėdamas šviesą atspindinčios liemenės, ar ryškiaspalvio rūbo;

– 1 asmuo vairavo dviratį, kai nustatytas lengvas girtumas iki 1,5 promilės;

– 2 asmenys vairavo dviračius kai nustatytas didesnis negu 1,5 promilės girtumas,

– 3 vairuotojams už kitus administracinius nusižengimus pareikštos žodinės pastabos;

– 1 asmuo vairavo transporto priemonę ant kurios pritvirtinti ne tai transporto priemonei skirti valstybiniai numerio ženklai;

– 5 asmenys vairavo transporto priemones neturėdami teisės vairuoti transporto priemones;

– 1 asmeniui fiksuotas karantino pažeidimas;

– 2 asmenys nepakluso tesėtam policijos pareigūno reikalavimui, sustabdyti transporto priemonės (vienas iš jų mopedo vairuotojas, kuris buvo be valstybinio numerio ženklo, neapdraustas, neįregistruotas nustatyta tvarka, be šalmo, ir neturėdamas teisės vairuoti, o kitas motociklo vairuotojas, kuris važiavo be šalmo).

Ateityje policijos pareigūnai ir toliau rengs panašias prevencines priemones siekdami mažinti daromus nusižengimus bei skatindami atsakingiau laikytis taisyklių. Būkite atidūs, atsakingi ir sąmoningi.