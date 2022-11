Per savaitę Klaipėdos apskrities policijos pareigūnai nustatė 14 neblaivių vairuotojų

Didžiausias dėmesys buvo skiriamas vairuotojų blaivumo, su vairavimo nesusijusios veiklos ir privalomų saugos priemonių naudojimo kontrolei. Nustatyta 14 neblaivių automobilių vairuotojų ir du dviratininkai.

Lapkričio 21 d. apie 15 val. Klaipėdos r., Vaitelių k., sustabdytam 1968 m. gimusiam automobilio „Volkswagen“ vairuotojui nustatytas 0,53 prom. girtumas.

Lapkričio 25 d. 23.27 val. Klaipėdoje, Minijos g. patikrintam 1966 m. gimusiam BMW vairuotojui nustatytas 0,71 prom. neblaivumas. Šio vyro vairuotos transporto padangos nebuvo pakeistos į tinkamas žiemai.

Tą pačią dieną apie 19.45 val. Klaipėdoje, Joniškės g., 1968 m. gimusiam „Toyota“ vairuotojui nustatytas 0,56 prom., apie 16.43 val. Klaipėdos r., Veiviržėnų mstl., 1986 m. gimusiam „Volkswagen“ vairuotojui – 0,56 prom. girtumas.

Lapkričio 26 d. 13.21 val. Plungėje, Rietavo g. ir Žaltakalnio g. sankryžoje, 1962 m. gimusiam automobilio „Skoda“ vairuotojui nustatytas 0,56 prom., 12.44 val. Plungės r., krašto kelyje Mažeikiai–Plungė–Tauragė, 1975 m. gimusiam „Opel“ vairuotojui – 1,08 prom. girtumas.

Tą pačią dieną išaiškinta ir daugiau neblaivių vairuotojų: 15.04 val. Kretingos r., Padvarių k., 1983 m. gimusiam automobilio „Mini“ vairuotojui nustatyta 0,59 prom., 16.14 val. Skuodo r., krašto kelyje Skuodas–Plungė, 1965 m. gimusiam „Kia“ vairuotojui – 1,33 prom., 12.20 val. Plungės r. krašto kelyje Mažeikiai–Plungė–Tauragė, sustabdytam 1981 m. gimusiam „Skoda“ vairuotojui – 0,58 prom. neblaivumas.

Lapkričio 27 d. 08.34 val. Klaipėdoje, Vilniaus pl., patikrintam 1990 m. gimusiam „Volvo“ vairuotojui nustatytas 0,98 prom., 13.26 val. automobilio „Volkwagen“ vairuotojui, gimusiam 1984 m., nustatytas 0,59 prom. neblaivumas.

Lapkričio 27 d. 17.11 val. Kretingoje, Šventosios g., sustabdytam 1974 m. gimusiam „Peugeot“ vairuotojui nustatytas 1,33 prom., 12.13 val. Palangoje, magistraliniame kelyje Šiauliai–Palanga, 1989 m. gimusiam „Renault“ vairuotojui nustatytas 0,74 prom. neblaivumas.

Tą pačią dieną apie 13.11 val. Palangoje, Kretingos g. ir Vilimiškės kel. sankryžoje, 1979 m. gimusiai „Nissan“ automobilį vairavusiai moteriai nustatytas 0,54 prom. neblaivumas.

Be to, vairuotoja, kelyje, kuriame yra po dvi tos pačios krypties eismo juostas, atskirtas atitvaru, stovėdama transporto priemonių spūstyje apsisuko ir pradėjo važiuoti. Ji į žiedinę sankryžą įvažiavo prieš eismą. Dėl to kiti vairuotojai turėjo staigiai keisti judėjimo kryptį ir imtis kitų veiksmų, kad būtų užtikrintas kitų eismo dalyvių saugumas.

Kretingos rajone nustatyti ir du neblaivūs dviratininkai. Vienas įpūtė 1,6 prom., kitas – 1,13 prom.

Dar šeši pareigūnų patikrinti vairuotojai neturėjo teisės vairuoti.

Per savaitę taip pat užfiksuota, kad 52 vairuotojai neleistinai naudojosi mobiliaisiais įrenginiais, 24 – nesegėjo saugos diržų, 6 – pažeidė šviesoforo signalų reikalavimus, dar tiek pat – lenkė vietose, kuriose tai daryti draudžiama.

Mobiliuoju greičio matuokliu užfiksuoti 307, rankiniu – dar 10 leistino greičio viršijimo atvejų.