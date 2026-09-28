Per savaitę Klaipėdos apskrities kelių policija nustatė 11 neblaivių vairuotojų

Rugsėjo 21 d. apie 21.40 val. Klaipėdoje, Vingio g., sustabdytam 1995 m. gimusiam automobilio „Lexus“ vairuotojui nustatytas 0,58 prom. neblaivumas. Rugsėjo 22 d. apie 7.44 val. Klaipėdos rajone, krašto kelyje Klaipėda–Kretinga, 1975 m. gimusiam automobilio „Toyota“ vairuotojui nustatytas 0,66 prom. neblaivumas.
Rugsėjo 24 d. apie 23.26 val. Klaipėdos rajone, magistraliniame kelyje Klaipėda–Liepoja, sustabdytam 1989 m. gimusiam automobilio „Mercedes-Benz“ vairuotojui nustatytas 0,96 prom. neblaivumas. Tą pačią dieną apie 20.10 val. Klaipėdoje, Bangų ir Kooperacijos gatvių sankryžoje, 1990 m. gimusiai BMW vairuotojai nustatytas 0,46 prom. neblaivumas.
Rugsėjo 26 d. apie 7.55 val. Klaipėdoje, Šilutės plente, sustabdytai 1985 m. gimusiai automobilio „Ford Kuga“ vairuotojai nustatytas 0,72 prom. neblaivumas. Apie 7.54 val. ten pat patikrintam 1995 m. gimusiam „Audi“ vairuotojui nustatytas 0,77 prom., o apie 8.35 val. 1970 m. gimusiam „Volkswagen“ vairuotojui – 0,44 prom. neblaivumas.
Rugsėjo 27 d. Rietavo savivaldybėje, krašto kelyje Mažeikiai–Plungė–Tauragė, nustatyti trys neblaivūs vairuotojai: apie 8.17 val. sustabdytam 1969 m. gimusiam „Chevrolet“ vairuotojui nustatytas 0,41 prom., apie 8.41 val. 1996 m. gimusiam „Volkswagen“ vairuotojui – 0,64 prom., o apie 8.55 val. 1975 m. gimusiam „Opel“ vairuotojui – 0,50 prom. neblaivumas. Tą pačią dieną apie 10.31 val. Plungės rajone, tame pačiame krašto kelyje, 1982 m. gimusiam „Audi“ vairuotojui nustatytas 0,65 prom. neblaivumas.
Atsakomybės neišvengs ir vienas alkoholio padauginęs dviratininkas. Rugsėjo 19 d. apie 15.50 val. Klaipėdos rajone, Derceklių kaime, 1975 m. gimusiam dviratininkui nustatytas 2,46 prom. neblaivumas.
Per savaitę pareigūnai taip pat nustatė 7 teisės vairuoti neturėjusius vairuotojus. Dar 52 vairuotojai neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio įrenginiais, 43 nepraleido pėsčiųjų, o 34 vairuotojai ir 16 keleivių nesegėjo saugos diržų. Neprisegtas buvo vežamas ir vienas vaikas. Atsakomybės neišvengs 11 elektrinėmis mikrojudumo priemonėmis be saugos šalmų važiavusių asmenų.
Mobiliuoju greičio matuokliu per savaitę užfiksuota 612 leistino greičio viršijimo atvejų, kitomis priemonėmis – dar 17.
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