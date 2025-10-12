Policija mikliai surado pavogtą elektrinį dviratį

Savininkas nurodė patyręs 500 eurų žalą.
Dirbdami karštais pėdsakais, policijos pareigūnai I. Simonaitytės gatvėje aptiko dviratę elektrinę priemonę.
Pradėtas tyrimas dėl vagystės.
Šeštadienį Klaipėdos policijai pranešta, kad Klaipėdoje, I. Simonaitytės gatvėje, pavogta elektrinė dviratė transporto priemonė, kuri buvo neprirakinta.
Savininkas nurodė patyręs 500 eurų žalą.
Dirbdami karštais pėdsakais, policijos pareigūnai I. Simonaitytės gatvėje aptiko dviratę elektrinę priemonę.
Pradėtas tyrimas dėl vagystės.
Naujausi komentarai