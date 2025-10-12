 Policija mikliai surado pavogtą elektrinį dviratį

Policija mikliai surado pavogtą elektrinį dviratį

2025-10-12 11:31 kauno.diena.lt inf.

Šeštadienį Klaipėdos policijai pranešta, kad Klaipėdoje, I. Simonaitytės gatvėje, pavogta elektrinė dviratė transporto priemonė, kuri buvo neprirakinta.

Policija mikliai surado pavogtą elektrinį dviratį / Asociatyvi A. Ufarto / BNS nuotr.

