Po V. Šimaičio žūties – jautrūs dukros žodžiai: tu – mano žvaigždė ir motyvacija

Sekmadienio naktį Palangoje, Ošupio take, žuvus Palangos verslininkui ir politikui Vaidui Šimaičiui, dukra skyrė jam jautrius žodžius.

„Myliu tave, Tėti. Per gyvenimą ėjai su šypsena, juoku ir charizma. Gyvenai čia ir dabar, o kaip Tu be proto stipriai mylėjai gyvenimą, kuris nepagailėjo iššūkių. Tavo darbštumas ir užsispyrimas padarė didelius dalykus! Tu Šventosios laukuose sukūrei nuostabų kurortą – Eliją. Tu – mano žvaigždė ir motyvacija. Visada. Be Tavęs mums bus sunku. 51-eri, o turėjai sulaukti 90-mt ir anūkus išmokyti daug dalykų“, – jautriomis mintimis dalijosi žuvusio verslininko dukra Deimantė Margerė.

Primename, kad oficialiai Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinių įvykių suvestinėje pranešama, kad 51-erių vyras negyvas rastas 3.28 val. statybvietėje.

Pirminė įvykio versija, kad Ošupio take jis savo namo kieme persisvėrė per tvorą ir nukrito į apačioje esančią statybvietę.

Atrodo, kad būtent ši vieta yra stebima vaizdo stebėjimo kameromis ir nelaimės momentą pareigūnai jau matė peržiūrėdami įrašą. Iš jo, ko gero, aiškėja, kad V. Šimaitis nukrito netyčia pernelyg smarkiai persisvėręs per tvorą. Prieš tai jis ramiai bendravo su artimaisiais. Kas vyrą sudomino statybvietėje, kodėl jis persisvėrė per tvorą, dar neaišku.

Visas įvykio aplinkybes išsiaiškins ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti pradėję pareigūnai.

Po žinios apie verslininko mirtį, žinute feisbuke pasidalijo ir Palangos meras Šarūnas Vaitkus. Politikas rašė, kad V. Šimaitis žuvo ten, kur visi turime jaustis saugiausiai – savo namuose.

„Ko gero, nesu sutikęs kito tokio žmogaus, kurio galvoje vienu metu būtų tokios begalės idėjų, sumanymų, planų ir projektų, kuris praktiškai vienas pats ar padedamas šeimos kūrė daugybę verslų.

Nepaisant sveikatos, nuovargio, nepaisant to, jog visai prieš kurį laiką sveikata buvo taip sušlubavusi, jog prireikdavo ir medikų pagalbos. Visas laikas – sumanymams realizuoti, verslams išplėtoti, visuomeninei veiklai, naujoms idėjoms, šeimai, o sau – paros trupiniai“, – pasakojo jis.