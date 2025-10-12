Po tragiškos avarijos – pagalbos prašymas: mažieji liko be mamos

„Tragiškoje avarijoje žuvo mama ir draugė Egidija – šviesus, nuoširdus žmogus, viena auginusi keturis vaikus. Ji visada spinduliavo gerumu, rūpinosi kitais, mylėjo savo vaikus labiau už viską. Dabar mažieji liko be mamos – be jos šypsenos, švelnumo ir širdies. Kviečiame prisidėti prie pagalbos vaikams šiuo sunkiu metu. Kiekvienas euras – tai šviesos spindulys jų ateičiai, vilties ženklas, kad jie nėra vieni“, – rašoma plintančiame pagalbos prašyme.
Paramą prašoma pervesti Egidijos seseriai. Sesuo sutiko, kad būtų paviešintas šis pagalbos prašymas.
Kaip jau skelbta, nelaimė įvyko šeštadienį, 15.55 val., Rudynų kaimo ribose, kelyje Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda.
Kaip skelbė policija, automobilis „Toyota Prius“, vairuojamas moters, gimusios 1965 metais, išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su automobiliais: „BMW 3 series“, vairuojamu moters, gimusios 1982 metais, ir „VW Toureg“, vairuojamu vyro, gimusio 1968-aisiais.
Per eismo įvykį žuvo automobilių „Toyota Prius“ ir „BMW 3 series“ vairuotojos bei sužaloti kartu automobiliuose važiavę aštuoni nepilnamečiai, kurie pristatyti į Klaipėdos ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Norintys padėti tai gali daryti šiais rekvizitais:
Jurgita Tarozienė
LT887300010029921808
Paskirtyje būtina nurodyti: PARAMA EGIDIJOS VAIKAMS
