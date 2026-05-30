Pažintis internete atsiėjo 700 eurų

Plungės rajono policijos komisariate pradėtas tyrimas pagal vyro pareiškimą, kuriame nurodoma, kad nepažįstami asmenys, su kuriais bendravo elektroninėje erdvėje, apgaulės būdu išviliojo 700 eurų.
Pradėtas tyrimas dėl sukčiavimo.
Sukčiai toliau mulkina žmones.
Plungės rajono policijos komisariate pradėtas tyrimas pagal vyro pareiškimą, kuriame nurodoma, kad nepažįstami asmenys, su kuriais bendravo elektroninėje erdvėje, apgaulės būdu išviliojo 700 eurų.
Pradėtas tyrimas dėl sukčiavimo.
(be temos)