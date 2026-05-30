 Pažintis internete atsiėjo 700 eurų

Pažintis internete atsiėjo 700 eurų

2026-05-30 11:40
Asta Aleksėjūnaitė

Sukčiai toliau mulkina žmones.

<span>Pažintis internete atsiėjo 700 eurų</span>
Pažintis internete atsiėjo 700 eurų / Asociatyvi freepik.com nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Plungės rajono policijos komisariate pradėtas tyrimas pagal vyro pareiškimą, kuriame nurodoma, kad nepažįstami asmenys, su kuriais bendravo elektroninėje erdvėje, apgaulės būdu išviliojo 700 eurų.

Pradėtas tyrimas dėl sukčiavimo.

Šiame straipsnyje:
sukčiai
sukčiavimas
išviliojo pinigus

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Vatnykas
Man malonu pasityčioti iš jų, kai skambina. O skambina dažnokai. Na, tiesiog pramoga....
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