Palangos paplūdimyje – kvapą gniaužianti situacija: jūroje skendo mama su sūneliu

Kaip pasakojo Palangos gelbėtojų vadovas Jonas Pirožnikas, moteris su maždaug 4–5 metų vaiku iki tol ramiai pramogavo seklumoje. Berniukas kabėjo jai ant nugaros, laikydamasis rankomis ir kojomis, o mama bradžiojo vandenyje, vis paimdama sūnaus į jūrą mestą vaikišką kibirėlį.
Vienu metu vaikas numetė žaislą gerokai toliau. Moteris, bandydama jį pasiekti, nuėjo giliau ir staiga po kojomis nebejautė dugno. Kadangi ant nugaros buvo vaikas, situacija tapo itin pavojinga – abu pradėjo skęsti.
Kaip teigė J. Pirožnikas, motina su vaiku buvo nutolusios apie 100 metrų nuo kranto. Pavojų pastebėjo netoliese buvę poilsiautojai, kurie ir puolė į vandenį gelbėti nukentėjusių.
Kol kas nepranešama, ar mamai su vaiku prireikė medikų pagalbos.
Gelbėtojai primena, kad Baltijos jūroje yra daugybė povandeninių duobių ir gylio pokyčių. Net jei vanduo atrodo seklesnis, pakanka žengti kelis žingsnius – ir galima atsidurti gilioje vietoje, kur koja nebesiekia dugno.
Patekus į gilesnę vietą ar pajutus, kad pradedi skęsti, patariama stengtis išlikti ramiai, nekovoti su bangomis, o pūduriuoti ant nugaros, laikyti galvą virš vandens. Reikia signalizuoti apie pavojų – mojuoti rankomis bei šauktis pagalbos. Su vaikais patariama maudytis tik seklumoje, visada išlaikant juos arti savęs.
