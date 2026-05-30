 Pajūryje žuvo į medį įsirėžęs dviratininkas

Pajūryje žuvo į medį įsirėžęs dviratininkas (Papildyta)

Dviratininką gaivinę žmonės: „Jis mirė nesulaukęs medikų“
2026-05-30 15:59
BNS inf.

Neringos savivaldybėje žuvo į medį atsitrenkęs dviratininkas, šeštadienį pranešė policija.

<span>Pajūryje žuvo į medį įsirėžęs dviratininkas</span>
Pajūryje žuvo į medį įsirėžęs dviratininkas / Asociatyvi freepik.com nuotr.

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Policijos teigimu, apie gegužės 30 d. 13.28 val. kelyje Nida – Smiltynė ties 24-uoju kilometru dviračiu važiavęs 1983 metais gimęs vyras nuvažiavo nuo kelio ir trenkėsi į medį.

Vyras per eismo įvykį žuvo.

Kaip skelbia portalas „Delfi.lt“, daugiau detalių apie įvykį pateikė su portalu susisiekęs dviratininką gaivinęs vyras. 

„Greitoji atvyko po pusvalandžio ir kelių skambučių“ – piktinosi „Delfi.lt“ skaitytojas, pridūręs, kad iš viso į nelaimę patekusį dviratininką gaivino aštuoni žmonės.

Pasak jo, medikų brigada į Neringą vyko iš Klaipėdos. Esą paskambimus telefonu 113, buvo gauta išsami informacija apie gaivinimą, bet skambinant pagalbos telefonu 112 ir klausiant, kada atvyks greitoji, dispečerė padėdavo ragelį.

Šiame straipsnyje:
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Dviratininkas
žuvo dviratininkas
rėžėsi į medį

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Komentarai

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Komentarai

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elena
lietuviskas bruozas pasisaipyti is zmogaus nelaimes lazda turi du galus ar neatsitiks patiems kokia nelaime turiu omenyje tuos kurie tyciojasi
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Protingas zmogu
O seip.. pas nors viena is siu komentatoriu yra bent kazkiek smegenu galvoje? Vyras atsitrenke vaziuodamas DVIRACIU TAKU i medi, ant posukio, vaziuodamas nuo kalno ir iskart jau “girtas” “issidirbinejo” .. jus nieko nezinot apie si zmogu, ar tai zmogus kuris gyvenime gal nelietes alkoholio ar tai zmogus kuris geria kasdiena tai vistiek yra zmogus kaip ir visi mes, zmogus su vaikais pas kuriuos nebegali sugrysti, zmona kuri namie jo laukia ir tevai kurie iki dabar negali patiketi kas ivyko. Ir jeigu taip kazkam idomu tai ne, nei tas vyras buvo girtas nei jis ten issidirbinejo. Jus cia sedite kritikuojate kuriate istorijas visokias blogiausias ir tuom tik ir be užsiimate gyvenime turbut..
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Jūm bent vienam is situ komentatoriu bent 12 m yra sueje? Nes nei vienas nezinot tikros istorijos nei kas tas zmogus buvo nei nieko. Ir cia tikrai yra baisi nelaime kad ir kaip ji atsitiko labai nepagarbu saipytis.
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