 Miestas – ne lenktynių trasa: motociklininkas skriejo daugiau nei 140 km/val. greičiu

Miestas – ne lenktynių trasa: motociklininkas skriejo daugiau nei 140 km/val. greičiu

2026-05-28 14:05 kauno.diena.lt inf.

Klaipėdos apskrities Kelių policijos pareigūnai nežymėtu tarnybiniu automobiliu vykdė patikrinimą, skirtą tramdyti greičio mėgėjus ir triukšmautojus.

<span>Miestas – ne lenktynių trasa: motociklininkas skriejo daugiau nei 140 km/val. greičiu</span>
Miestas – ne lenktynių trasa: motociklininkas skriejo daugiau nei 140 km/val. greičiu / Klaipėdos apskrities VPK nuotr.

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Vakar vykdyto reido rezultatai stebina: mieste net trys vairuotojai lėkė didesniu nei 100 km/val. greičiu, o Herkaus Manto gatvėje motociklininkas tiesiog skriejo – greičio matuoklis užfiksavo 142 km/val. greitį. Tądien užfiksuota keliasdešimt greičio viršijimo atvejų.

„Miesto gatvės priklauso visiems – gerbkime aplinkinių ramybę ir nerizikuokime gyvybėmis. Saugokime save ir kitus“, – vairuotojams primena policijos pareigūnai.

Šiems „lenktynininkams“ kaip reikiant teks paploninti pinigines. Kaip nurodo Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodekso 416 straipsnio 6 dalis, nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 50 kilometrų per valandą užtraukia baudą vairuotojams nuo 450 iki 550, o neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo 450 iki 700 eurų. Pažeidėjams taip pat bus atimta teisė vairuoti nuo vieno iki šešių mėnesių.

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Komentarai

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Komentarai

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Asa
Ar jum jų gaila kai jie žūna lakstydami ,tikrai ne ,nes daugiausiai lakstūnai triukšmadariai kelentys pavojų kitiem , bus saugiau kitiem ,o jie tegul lipa į medius ,tvoras ,laksto tik kur papuls kai išsitaškys .
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CBR
tai su mocu tai čia chernia, ne greitis, antrą šaibą jau galima jungt
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Vytiokas
Daugiau tokių reidų.Gatvės ypač vakare tampa lenktynių trasomis. Vienu žodžiu, užpiso tie mažapimpiai ,,lenktynininkai". Su dideliais pimpiais,taip nelaksto,nes jie yra pilnaverčiai.
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