Kretingoje susidūrė du automobiliai: įvykio vietoje – specialiosios tarnybos

Pirminiais liudininkų duomenimis, juodos spalvos automobilis nesustojo prie kelio ženklo „Stop“ ir sankryžoje susidūrė su kitu automobiliu. Po smūgio vienas automobilis nulėkė nuo kelio ir rėžėsi į tvorą.
Į įvykio vietą buvo iškviestos specialiosios tarnybos – policija, ugniagesiai gelbėtojai bei greitosios medicinos pagalbos ekipažas. Policijos automobiliai užtvėrė eismą sankryžoje, buvo ištiesta ir „Stop“ juosta.
Tiksliau apie avarijos aplinkybes, vairuotojų būklę bei tai, ar prie įvykio galėjo prisidėti greitis ar kiti pažeidimai, informuos policija.
