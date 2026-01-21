 Kraupiai vyrą nužudžiusiam Anatolij Trusov skirta laisvės atėmimo bausmė

Kraupiai vyrą nužudžiusiam Anatolij Trusov skirta laisvės atėmimo bausmė

2026-01-21 13:56 kauno.diena.lt inf.

87-tus metus baigiantis klaipėdietis Anatolij Trusov išgirdo apkaltinamąjį nuosprendį dėl tyčinės, itin žiaurios žmogžudystės ir lavono išniekinimo. Nusikaltimo aukos 89-erių Nikolajaus Karaciubos dukros dėkojo pareigūnams dėl kruopščiai ištirtos bylos ir greitai rasto kaltininko.

Kraupiai vyrą nužudžiusiam Anatolij Trusov skirta laisvės atėmimo bausmė
Kraupiai vyrą nužudžiusiam Anatolij Trusov skirta laisvės atėmimo bausmė / D. Janauskaitės nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Pirmadienį Klaipėdos apygardos teismas paskelbė nuosprendį, kuriuo A. Trusov pripažino kaltu ir skyrė 11 metų laisvės atėmimo bausmę.

Nusikaltimas įvykdytas 2024 metų gegužės 13-osios vakare ar 14-osios naktį kaltu pripažinto vyro bute Sausio 15-osios gatvėje.

Dieną prie laiptinės kiemsargė rado šiukšlių maišą su velionio kūnu, tiesa, per vidurį šlaunų nupjautų kojų atsikratyta dar naktį, jų iki šiol nepavyko rasti.

Teismo sprendime teigiama, kad nusikaltimo motyvas – asmeninis konfliktas.

Šiame straipsnyje:
Anatolij Trusov
nužudymas
Sausio 15-osios gatvė
nuosprendis
Klaipėdos apygardos teismas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų