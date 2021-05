Klaipėdos pareigūnai per savaitę išaiškino penkis neblaivius vairuotojus

Gegužės 23 d. nustatyti trys nuo alkoholio apsvaigę automobilių vairuotojai. Apie 10 val. Palangoje sustabdytas 1971 m. gimęs „Opel“ vairuotojas, siekdamas išvengti patikrinimo alkoholio matuokliu, Klaipėdos policijos pareigūnui siūlė 100 eurų kyšį. Tačiau „susitarti“ nepavyko – vairuotojui nustatytas 1,08 prom. neblaivumas. Vyrui surašytas administracinio nusižengimo protokolas už vairavimą neblaiviam ir pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl papirkimo. Taip pat Palangoje apie 11.41 val. sustabdytam 1970 m. gimusiam automobilio vairuotojui buvo nustatytas 1,50 prom., o apie 16.05 val. Klaipėdos rajone sustabdytam 1957 m. gimusiam vairuotojui – 0,66 prom. neblaivumas. Pareigūnams įkliuvo ir du nuo alkoholio apsvaigę dviratininkai – sekmadienį, apie 16.16 val., Kretingalėje sustabdytam 1973 m. gimusiam dviratininkui nustatytas 1,70 prom., o šeštadienį, apie 13.03 val., Klaipėdos rajone sustabdytam 1949 m. gimusiam dviratininkui – 2,01 prom. neblaivumas.

Keturi patikrinti vairuotojai vairavo neturėdami tam teisės. Gegužės 17 d., apie 13.42 val., Plungės rajone sustabdytas 1994 m. gimęs vyras vairavo traktorių „Fastrac“ su priekaba, nors teisės vairuoti šios rūšies transporto priemones neturėjo. Taip pat nustatyta, kad priekaba yra neįregistruota nustatyta tvarka, nedrausta privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu, jai neatlikta techninė apžiūra, be to priekaboje vyras vežė ekskavatorių, kuris buvo nepritvirtintas. Gegužės 20 d., apie 18.12 val., Klaipėdos rajone sustabdytas 1978 m. gimęs automobilio VW vairuotojas neturėjo teisės vairuoti, be to neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio priemone. Gegužės 22 d., apie 14.59 val., Kretingos rajone sustabdytas 1990 m. gimęs vairuotojas neturėjo teisės vairuoti ir lenkė sankryžoje. Gegužės 24 d., apie 00.14 val., Klaipėdoje sustabdytas 1992 m. gimęs vairuotojas neturėjo teisės vairuoti, o automobilis nebuvo apdraustas privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu.

Per praėjusią savaitę Klaipėdos policijos pareigūnai užfiksavo ir 49 kitus KET pažeidimus – 21 vairuotojas naudojosi mobiliaisiais įrenginiais be laisvų rankų įrangos, septyni – nesegėjo saugos diržų, keturi – pažeidė šviesoforo signalų reikalavimus.

Mobiliuoju greičio matuokliu per savaitę užfiksuoti 268 leistino greičio viršijimo atvejai.