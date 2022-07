Klaipėdos keliuose – vienas už kitą girtesni vairuotojai: vienas jų vairavo maršrutinį autobusą

Liepos 18–24 d. Klaipėdos policijos pareigūnai per visoje apskrityje vykdytas priemones didžiausią dėmesį skyrė vairuotojų, įskaitant ir dviračių bei elektrinių paspirtukų, blaivumo ir apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų kontrolei. Nustatyta vienuolika neblaivių vairuotojų.

Liepos 18 d. apie 15.02 val. Klaipėdos rajone, kelyje Vilnius–Kaunas–Klaipėda, sustabdytam 46 metų krovininio automobilio MAN vairuotojui nustatytas 0,30 prom. neblaivumas.

Liepos 19 d. apie 17.32 val. Kretingoje, Šventosios gatvėje, 45 metų automobilio „Audi“ vairuotojui nustatytas 0,54 prom. neblaivumas.

Liepos 20 d. apie 20.45 val. Klaipėdoje, Pamario gatvėje, patikrintam 43 metų automobilio „Nissan“ vairuotojui – 0,70 prom., ten pat apie 19.21 val. sustabdytam 42 metų taip pat „Nissan“ vairavusiam vyrui – 2,06 prom. neblaivumas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Liepos 21 d. apie 16.39 val. Klaipėdos rajone, Endriejavo miestelyje, 64 metų „Vokswagen“ vairuotojui – 1 prom. neblaivumas.

Liepos 22 d. apie 13.47 val. Klaipėdos rajone, kelyje Klaipėda–Liepoja, sustabdytam 48 metų automobilio „Skoda“ vairuotojui – 1,28 prom., tą pačią dieną apie 9.53 val. Klaipėdoje, Baltijos prospekte, 30 metų krovininio automobilio „Volvo“ vairuotojui – 0,48 prom. Apie 07.23 val. Klaipėdoje, Taikos prospekte sustabdytam 50 metų maršrutinio autobuso „Mercedes Benz“ vairuotojui – 1,22 prom. Apie 09.28 val. Klaipėdoje, Baltijos prospekte, 62 metų automobilį „Toyota“ vairavusiam vyrui – 0,75 prom., o apie 16.33 val. Klaipėdoje, Joniškės gatvėje, sustabdytam 52 metų „Nissan“ vairuotojui – 0,87 prom. neblaivumas.

Liepos 24 d. apie 19.07 val. Plungės rajone, kelyje Mažeikiai–Plungė–Tauragė, patikrintam 33 metų „Toyota“ vairuotojui – 0,43 prom. neblaivumas.

Liepos 21 d. apie 11.32 val. Klaipėdoje, Šilutės plente, patikrinus 23 metų automobilį „Mercedes Benz“ vairavusį vyrą nustatyta, kad jis neturi teisės vairuoti, nes jos nėra įgijęs. Be to – per šviesoforu reguliuojamą sankryžą važiavo degant draudžiamam šviesoforo signalui.

Per savaitę užfiksuota, kad 32 kartus Kelių eismo taisykles (KET) pažeidė dviračių ir paspirtukų vairuotojai, šeši iš jų buvo padauginę alkoholio. Liepos 18 d. apie 17.56 val. Rietavo savivaldybėje, kelyje Mažeikiai–Plungė–Tauragė, sustabdytam 41 metų elektrinio paspirtuko vairuotojui nustatytas 1,60 prom. girtumas.

Liepos 20 d. apie 23.30 val. Klaipėdoje, prie Tiltų ir Turgaus gatvių sankryžos, 34 metų dviratininkui – 2,35 prom., ten pat apie 23.35 val. patikrintam 34 metų dviratininkui – 0,97 prom., apie 23.48 val. dviračiu važiavusiam 28 metų vyrui – 0,60 prom., tą pačią dieną apie 22.19 val. Molo gatvėje, Klaipėdoje, 43 metų dviratininkui – 0,43 prom. neblaivumas.

Liepos 23 d. apie 23.31 val. Taikos prospekte, Klaipėdoje, sustabdytam 31 metų dviratininkui – 1,44 prom. neblaivumas.

Per savaitę taip pat užfiksuota, kad šeši vairuotojai neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis, trys – nesegėjo saugos diržų, keturi vairuotojai vairavo transporto priemones su pernelyg užtamsintais langais ir tiek pat – su dygliuotomis padangomis, dar trijų vairuotos transporto priemonės viršijo leistiną skleidžiamo triukšmo lygį.

Mobiliuoju greičio matuokliu Klaipėdos apskrities keliuose užfiksuota 510 greičio viršijimo atvejų, rankiniu – dar šeši.