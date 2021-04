Klaipėdos apskrityje mažėja nusikaltimų, gerėja ir padėtis keliuose

Klaipėdos apskrities VPK Kriminalinės policijos informacijos analizės skyriaus duomenimis, per pirmąjį šių metų ketvirtį visoje Klaipėdos apskrityje registruota 920 nusikalstamų veikų, arba maždaug 24 proc. mažiau nei 2020 m. per tą patį laikotarpį, kai registruota buvo 1213 nusikalstamų veikų. Padėtis gerėja ir Klaipėdos mieste – per tris pirmus 2021 m. mėnesius uostamiestyje nusikalstamų veikų registruota 25,6 proc. mažau nei pernai ( 2021 m. – 439, o 2020 m. – 590).