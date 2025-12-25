 Klaipėdoje užsidegė keleivinis autobusas

2025-12-25 20:05
BNS inf.

Klaipėdoje ketvirtadienį užsidegė keleivinis autobusas, pranešė Bendrasis pagalbos centras.

Klaipėdoje užsidegė keleivinis autobusas / Kadras iš feisbuko grupės „Klaipėdos reidai II“ vaizdo įrašo

Jo duomenimis, 19.34 val. sulaukta skubios pagalbos pranešimo, kad prie H. Manto gatvėje esančio 45 namo dega miesto keleivinis autobusas.

Į įvykio vietą išsiųstos Klaipėdos miesto priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.

