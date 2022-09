Klaipėdoje girtas vyras paspirtuku vežėsi trejų metų vaiką

Klaipėdoje per vykdytą reidą antradienį nustatytas neblaivus vyras, paspirtuku vežęs mažametį vaiką, pranešė Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.

Klaipėdos pareigūnai reidą eismo saugumui užtikrinti vykdė Tilžės ir Paryžiaus Komunos gatvių sankryžoje.

Pareigūnų akiratin pateko 36-erių vyras, kuris važiuodamas paspirtuku kartu vežėsi apie trejų metų vaiką, nors tai griežtai draudžiama. Be to, vyras važiavo per perėją degant raudonam šviesoforo signalui ir buvo neblaivus – jam nustatytas 1,91 promilės girtumas.

Vyrui surašytas administracinio nusižengimo protokolas, vaikas perduotas mamai.

Atsakomybės neišvengs ir dar du dviratininkai, kurie taip pat važiavo per perėją degant raudonam šviesoforo signalui bei du automobilių vairuotojai – vienas iš jų neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio priemone, kitas – nesegėjo saugos diržo.

Vyriausybė trečiadienį ketina paspirtukus ir kitas mikromobilias priemones įtraukti į saugaus eismo automobilių keliais įstatymą.

Siūloma elektriniais paspirtukais leisti važiuoti nuo 16 metų, taip pat sugriežtinti reikalavimus mikromobilumo priemonėmis važiuojantiems žmonėms.