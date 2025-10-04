 Klaipėdietis sulaikė bandžiusį moterį apiplėšti vyrą

Klaipėdietis sulaikė bandžiusį moterį apiplėšti vyrą

2025-10-04 11:06
Daiva Janauskaitė

Pamatęs vykdomą nusikaltimą klaipėdietis puolė gelbėti skriaudžiamą moterį ir pavijo įtariamąjį.

Areštinė
Areštinė / G. Skaraitienės /BNS nuotr.

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinių įvykių suvestinėje šeštadienį pranešama apie ypatingą atvejį, kai žmogus, pamatęs, kaip bandoma apiplėšti moteris, suskubo jai į pagalbą.

Šie įvykiai penktadienį, 14.40 val., rutuliojosi kažkur uostamiesčio Taikos prospekte. 37 metų vyras pamatė, kaip viešoje vietoje, stebint aplinkiniams, vyras kėsinosi iš moters atimti rankinę. Neabejingas žmogus suskubo į pagalbą ir leidosi paskui bandžiusį sprukti įtariamąjį. Supratęs, kad gali būti sučiuptas, bėglys atkišo kažką panašaus į peilį.

35 metų įtariamasis buvo sulaikytas ir perduotas policijos pareigūnams. Jie šį asmenį uždarė į areštinę.

Kol kas atliekamas tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Neatmestina tikimybė, kad vėliau atsiras įtarimai ir dėl bandymo apiplėšti moterį.

