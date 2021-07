Iš klaipėdiečių sukčiai išvilioja įspūdingas sumas: miestiečiai neteko jau 70 tūkst. eurų

Per pastarąsias 10 dienų policija fiksavo, kad nuo sukčių Klaipėdoje nukentėjo 10 klaipėdiečių, kurie prarado per 70 tūkst. eurų. Nusikaltėlių braižas identiškas – visi jie prisistatydavo banko darbuotojais.

„Banko darbuotojo“ amplua

Klaipėdiečiams įniko skambinėti banko darbuotojais prisistatantys veikėjai.

Panašu, kad nusikalstama schema labai įtaigi, nes ant sukčių kabliuko pakliuvo ne tik 75 m. moteris, bet ir kur kas jaunesnis – 42-ejų vyras.

Visais atvejais nusikaltėliai prisistatė banko darbuotojais ir iš naivių miestiečių jiems pavyko išvilioti įspūdingas sumas.

Birželio 30-osios rytą į 71-erių klaipėdietės namus paskambino asmuo ir apgaulės būdu iš banko sąskaitos pasisavino 9 850 eurų.

Tą pačią dieną nukentėjo ir 56-erių moteris, kuri nusikaltėliams atidavė 10 360 eurų. Pinigai priklausė daugiabučio namo bendrijai.

Tą pačią birželio 30 d. ant sukčių kabliuko užkibo ir 52 m. klaipėdietis.

Jam paskambino moteris, kuri taip pat prisistatė banko darbuotoja.

Moteris liepė suvesti elektroninės bankininkystės prisijungimo kodus, o tai padarius, iš nukentėjusiojo sąskaitos buvo nuskaityta 1,6 tūkst. eurų.

Nusikaltimų braižas – identiškas

Po šio demaršo nusikaltėliai padarė pertrauką.

Bet liepos 5 d. nuo „banko darbuotojo“ vėl nukentėjo 64 m. klaipėdietė. Iš jos banko sąskaitos apgaulės būdu pasisavinta 9 940 eurų.

Kitą dieną pagal tą pačią schemą 10 tūkst. eurų neteko ir 58 m. moteris.

Liepos 7-ąją policija gavo dar du identiškus nukentėjusiųjų pareiškimus.

75 m. senjorė neteko 9 715 eurų, o 65 m. vyras – 3 420,75 euro.

Liepos 8-ąją „banko darbuotojai“ apšvarino 50-mečio klaipėdiečio sąskaitą. Jis neteko 1 355 eurų.

Tą pačią dieną nukentėjo 58-erių moteris, iš kurios apgaulės būdu pasisavinta 6 400,15 euro.

O 42-ejų vyras tokiu pat būdu neteko 8,5 tūkst. eurų.

Sukčiai kalba ir rusiškai

Suaktyvėjus sukčiams, pareigūnai gyventojus prašo būti itin atidžius, ypač kai skambinantys asmenys reikalauja atskleisti asmens ar elektroninės bankininkystės duomenis.

Pasak Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos patarėjo Zigmo Turskio, pirmiausia žmonės turėtų atkreipti dėmesį, jei skambinantieji tariami bankų darbuotojai kalba rusų kalba.

„Lietuvoje veikiančių bankų ar kitų įstaigų darbuotojai su klientais kalba tik valstybine – lietuvių kalba. Be to, bankų, ar kitų įstaigų darbuotojai niekada neprašo atskleisti asmeninių duomenų – prisijungimo prie elektroninės bankininkystės kodų, mokėjimo kortelės numerio, asmens kodo. Jei kyla bent menkiausias įtarimas, kad gali būti bandoma sukčiauti, nevykdykite jokių nurodymų ir nedelsdami apie tai praneškite policijai per www.epolicija.lt, arba telefonu 112“, – priminė Z.Turskis.

Per pirmuosius penkis šių metų mėnesius visoje Klaipėdos apskrityje dėl įvairaus pobūdžio sukčiavimo pradėti 96 ikiteisminiai tyrimai, pernai per tą patį laikotarpį – 71 ikiteisminis tyrimas.

Klaipėdoje per tą patį laikotarpį šiemet pradėti 53 ikiteisminiai tyrimai, pernai – 24.