 Greitkelyje – visiškai girtas vilkiko vairuotojas

Greitkelyje – visiškai girtas vilkiko vairuotojas

2025-11-17 16:45
Daiva Janauskaitė

Girtas sunkiasvorės mašinos vairuotojas – didelis pavojus kelyje. Būtent tokio vairuotojo kelionei į Klaipėdą kelią užkirto pilietiški žmonės.

Sustabdė: girtas vilkiko vairuotojas buvo sulaikytas netoli Klaipėdos. Sustabdė: girtas vilkiko vairuotojas buvo sulaikytas netoli Klaipėdos. Vilkikas

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Buvo sekmadienio pavakarė, apie 16 val., kai bendruoju pagalbos telefonu žmogus pranešė įtariantis, kad greitkeliu važiuojančio vilkiko su puspriekabe vairuotojas gali būti neblaivus arba sutriko jo sveikata.

Policijos pareigūnai šį vilkiką pasivijo ties Vėžaičiais.

Paaiškėjo, kad sunkiasvorę transporto priemonę „Renault“ su puspriekabe, pažymėtą lietuviškais valstybiniais numeriais, vairavo 61-erių vyras.

Jis buvo akivaizdžiai neblaivus, tai patvirtino ir alkoholio matuoklio parodymai. Prietaiso rodmenys buvo stulbinami – 2,72 prom., tai reiškia, kad vairuotojas buvo sunkaus apgirtimo būsenos.

Jo kelionės finalas – griežtas, bet aiškus – vyras pateko į areštinę, o vilkikas su viskuo, kas buvo puspriekabėje, nuvairuotas į į policijos naudojamą automobilių saugojimo aikštelę.

61-erių vyras yra Lietuvos Respublikos pilietis, jis prarado teisę vairuoti, tad akivaizdu, kad neteko ir darbo vietos.

Šiame straipsnyje:
vilkikas (1840)
vilkiko vairuotojas
girtas
girtas vairuotojas
girtas vilkiko vairuotojas
greitkelis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų