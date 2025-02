Dėl labai didelės narkotikų kontrabandos nuteisti du vyrai

Teismas pirmą kartą į teisėsaugos akiratį patekusį T. Č. ir anksčiau už įvairius nusikaltimus teistą E. D. nuteisė už labai didelio kiekio narkotinių ir psichotropinių medžiagų – kokaino, amfetamino ir MDMA – neteisėtą gabenimą kontrabandos būdu per Lietuvos valstybės sieną bei neteisėtą disponavimą šiomis medžiagomis, turint tikslą jas platinti. Be to, T. Č. nuteistas ir už neteisėtą disponavimą šaudmenimis.

T. Č. teismas skyrė 13 metų laisvės atėmimo bausmę. Taip pat, taikant išplėstinio turto konfiskavimo institutą, buvo konfiskuotas vyro ir jo sutuoktinės vardu registruotas nekilnojamasis bei kilnojamasis turtas – namas, žemės sklypai, transporto priemonės, kiti vertingi daiktai ir piniginės lėšos. Bendra konfiskuoto turto vertė viršijo 400 tūkst. eurų.

E. D., kuris padėjo atskleisti nusikaltimus ir davė išsamius parodymus, skirta 4 metų laisvės atėmimo bausmė, taip pat konfiskuota beveik 600 eurų.

Kaip nurodo prokuratūra, teismas nustatė, kad 2023 m. pavasarį T. Č. įkalbėjo E. D. vykti į Nyderlandus, kad šis įsigytų narkotikų ir pargabentų juos į Lietuvą. Už šią užduotį T. Č. pažadėjo E. D. sumokėti 2,3 tūkst. eurų ir narkotikų įsigijimui davė beveik 27 tūkst. eurų grynaisiais. Anot teisėsaugos, siekdamas kontroliuoti kelionės eigą, T. Č. į lagaminą su narkotikais įdėjo GPS įrenginį, leidžiantį realiuoju laiku stebėti E. D. buvimo vietą.

Bylos duomenimis, 2023 m. gegužės 6 d. E. D. išvyko į Nyderlandus, kur už T. Č. duotus beveik 27 tūkst. eurų iš jo nurodytų narkotikų pardavėjų įsigijo apie 6 kilogramus amfetamino, kokaino ir MDMA tablečių. Įsigytas narkotines medžiagas, manoma, jis paslėpė lagamine tarp savo daiktų ir 2023 m. gegužės 10 d. grįžo į Lietuvą, kur buvo sulaikytas policijos pareigūnų.

Pranešama, kad T. Č., sekdamas E. D. judėjimą GPS įrenginiu, vyko jo pasitikti, tačiau Klaipėdos rajone buvo sulaikytas policijos pareigūnų. Anot teisėsaugos, kratos metu jo automobilyje rasti neteisėtai laikomi šaudmenys.

Baudžiamosios bylos duomenimis, analogiškus nusikaltimus – narkotikų kontrabandą, disponavimą minėtomis medžiagomis ir jų platinimą – T. Č. galėjo vykdyti ne vienerius metus ir iš tokios veiklos turėti pajamų.

Klaipėdos apygardos teismos nuosprendis neįsiteisėjęs, jis gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.