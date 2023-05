Darželio direktorės karjerą griauna promilės

Kažkas iškvietė policiją

Kauno gatvėje policijos automobilis pasirodė apie 11 val. Darželio darbuotojai iš karto sužiuro pro langus.

Darželis yra kitapus gatvės nuo Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato.

Atrodė, kad įstaigoje įvyko kokia nelaimė. Tačiau pareigūnai nužingsniavo tiesiai į vadovės kabinetą.

Kaip patvirtino Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė spaudai, pirmadienį 11.29 val. R. Savvai buvo konstatuotas 1,75 prom. girtumas.

Kas į darželį iškvietė policiją, oficialiai nepranešama.

Vyksta tarnybinis patikrinimas

Apie įvykį buvo informuota tiesioginė direktorės, viešojo asmens, viršininkė – savivaldybės Švietimo skyriaus vadovė.

Netrukus į darželį išvyko trijų žmonių komisija, tai buvo dvi Švietimo skyriaus ir viena personalo darbuotoja.

Kaip panašiais atvejais privalu, turėjo būti surašytas aktas, o nusižengusi darbuotoja oficialiai nušalinta nuo darbo.

Iš profesinės pusės jai neturime jokių priekaištų.

Pasak Švietimo skyriaus vedėjos, sudaryta komisija tarnybiniam patikrinimui atlikti.

L. Prižgintienė teigė, kad anksčiau nėra gavusi jokių signalų apie tai, kad R. Savva gali būti darbe neblaivi.

„Iš profesinės pusės jai neturime jokių priekaištų. Tai yra ilgametė darbuotoja. Ji darbo santykius tęsia. Su savo pareigomis puikiai susitvarko. Negalėčiau pasakyti, ar įstaigos viduje vyksta kokių nors nesutarimų ir panašių dalykų“, – kalbėjo Švietimo skyriaus vedėja.

Paklausta, kaip šis įvykis gali paveikti karjerą, pensinio amžiaus sulaukusi R. Savva vakar apmaudžiai pripažino: „Tikriausiai teks atsisveikinti.“

Laima Prižgintienė. Vytauto Liaudanskio nuotr.

Pasakojimas – painus

Paklausta, kaip atsitiko, kad darbo vietoje jai buvo konstatuotas vidutinis girtumo laipsnis, R. Savva tikino, kad tuo metu turėjo nedarbingumą.

„Užėjau tik atiduoti popierius, manęs darbe net nebuvo. Nuo vakar turiu nedarbingumą. Užėjau tik pasiimti popierių. Ryte registravausi pas gydytoją, ji dirbo po pietų. Atvažiavusi į darbą pasakiau, kad nuo tos dienos esu nedarbingume. Prieš tai aš buvau baliuje per išeigines. Ryte atsikėlusi pasijaučiau blogai, matavausi temperatūrą, buvo 38,5. Ir darbe matavausi temperatūrą, išgėriau vaistų. Ir dabar turiu temperatūros virš 37, – antradienį dienraščiui „Klaipėda“ aiškino R. Savva. – Ėjau į darbą norėdama perduoti popieriukus, nes nuo birželio 1-osios jungiame grupes, reikėjo perduoti grafikus ir sukomplektuoti grupių sąrašus. Koks velnias mane pakurstė užeiti atiduoti tuos sąrašus? Galėjo paskambinti, atvažiuoti į namus ir pasiimti juos.“

Kalbėdama apie pirmadienio ryto įvykius darželio vadovė vakar pasakojo ne itin rišliai: „Aš buvau atvažiavusi, po to aš atvažiavau ir pasiskambinau gydytojai, aš išėjau, po to atidaviau popierius. Atėjau, perspėjau, kad visur bus, padėjau tuos popieriukus ir išėjau. Po to išėjau, atėjau, kad paaiškinčiau tuos grafikus, pasiimti užduočių rašymui popierius. Kaip tik tuo metu atvažiavo.“

R. Savva tikino parašiusi įsakymą pavaduotojai, kad ši pavaduos ją ligos metu. O netrukus pasitaisė, kad negalėjo pati parašyti tokio įsakymo, esą pavaduotoja pati parašiusi įsakymą, jog ji ir pavaduos sergančią direktorę.

„Mano nė vieno parašo niekur nėra“, – patikino R. Savva.

Termometro nuotrauka – telefonu

Nepaisant to, kad su gydytoja R. Savva bendravo po pietų, darželio direktorė tikino, jog žinojo gausianti nedarbingumo pažymą. Gydytoja, pasak pašnekovės, jos gyvai nematė, bendravimas su medike vyko telefonu.

„Gydytoja pradėjo darbą nuo 14 val., nedarbingumas išrašytas dėl temperatūros. Su gydytoja kalbėjau telefonu, nusiunčiau jai termometro nuotrauką, – apie pirmadienio įvykius aiškino darželio direktorė. – Kai atidaviau raktus ir išėjau, nuėjau į Ąžuolyno parkelį. Negalėjau paeiti, kraujospūdis pakilo. Paprašiau, kad draugai atvežtų aparatą. Atvežė ir aparatą, ir nupirko vaistų. Negalėjau net galvos pajudinti. Nusiunčiau gydytojai, kad turiu temperatūros, ir policijai parodžiau. Buvo surašytas aktas dėl nušalinimo nuo darbo, man jį persiuntė susipažinti, bet visa tai prasitęs, iki kol „užsidarys nedarbingumas“. Kadangi turėjau nedarbingumą, turbūt nesiskaitys, kad aš buvau darbo vietoje.“

R. Savva pripažino, kad būdama vidutinio girtumo negalėjo pasirodyti viešoje vietoje, nes už tai numatoma administracinė nuobauda.

Blogai vertinu. Kalta. Jokio kito vertinimo negaliu pasakyti.

Pripažino, kad jaučia kaltę

Pokalbio su dienraščio „Klaipėda“ korespondente metu darželio vedėja ne kartą apgailestavo dėl įvykio ir tikėjosi, kad spaudoje jos poelgis neatrodys labai blogai.

Paklausta, kaip pati vertina situaciją, kad pirmadienį prieš pietus buvo girta ir tai užfiksuota jos darbo vietoje, R. Savva nesigynė: „Blogai vertinu. Kalta. Jokio kito vertinimo negaliu pasakyti.“

Direktorė turi 42 metų darbo stažą, vadybinis darbo stažas – 36 metai. Tokie duomenys skelbiami lopšelio-darželio „Inkarėlis“ interneto svetainėje.

Paklausta, ar tai buvo pirmas kartas, kai darbo vietoje ji buvo išgėrusi, R. Savva tikino, kad niekada anksčiau nieko panašaus nėra buvę. Esą ji dažnai važiuoja į sodą Dituvoje, ten neretai vyksta policijos patikros, ji neblaivi prie vairo nė karto nebuvo užfiksuota.

Paklausta, kaip atvažiavo į darželį, vadovė tikino atvykusi viešuoju transportu.

Darželio teritorija stebima vaizdo stebėjimo kameromis, todėl, jei tarnybinio patikrinimo metu būtų pasidomėta, kokiu būdu direktorė atvyko į darbą, kada ir kur buvo išėjusi, tai būtų galima patvirtinti neginčijamai.

Lygiai taip pat būtų galima įrodyti, kad tą rytą direktorė nesilankė parduotuvėje ir nepirko alkoholio, paaiškėtų, kas po įvykių iš darželio kiemo išvažiavo įstaigos vadovės automobiliu.