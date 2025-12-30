„Čekiukų“ byloje pareikšti įtarimai Palangos tarybos nariui

Tyrimas atliekamas dėl galimo savivaldybių tarybos nario piktnaudžiavimo panaudojant lėšas, skiriamas jų, kaip tarybos narių, veiklos išlaidoms apmokėti, antradienį pranešė STT ir šį tyrimą kontroliuojanti prokuratūra.
Bylos duomenimis, D. Želvys 2019–2023 m. kadencijos metu eidamas Palangos miesto savivaldybės tarybos nario pareigas, kaip įtariama, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, teikė tikrovės neatitinkančias išlaidų ataskaitas apie patirtas kuro išlaidas, susijusias su jo, kaip tarybos nario, veikla.
Tokiu būdu D. Želvys Palangos miesto savivaldybės administracijai, kaip įtariama, padarė 1 420 eurų žalą. Jam pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ir disponavimo jais.
Visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių. Dėl lėšų pasisavinimo iki šiol atliekama daugybė tyrimų.
