Bylos atomazga: klaipėdietė pripažinta kalta dėl naujagimio mirties

Klaipėdos apylinkės teismas informuoja, kad byloje nustatyta, jog A. S., būdama atsakinga už savo dviejų mėnesių amžiaus dukros vystymąsi, privalėdama prižiūrėti savo vaiką, rūpintis jo sveikata, materialiai išlaikyti ir sudaryti sąlygas vaikui augti, vystytis, tobulėti, būdama apsvaigusi nuo alkoholio bute užmigo ir nepasirūpino savo mažamete – bejėgiškos būkles dukra, kuri, paguldyta į vaikišką lovytę, mirė nuo uždusimo skrandžio turiniu. Kūdikio kūnas po maždaug dešimt dienų buvo rastas irimo stadijoje.

Apklausta teisiamojo posėdžio metu A. S. prisipažino kalta ir parodė, kad įvykio dieną ji paguldė vaiką į lovą, išgėrė alkoholio ir užmigo. Kai pabudo, kūdikis jau buvo negyvas. Ji išsigando, po kurio laiko iš namų pasišalino, dėl patirto šoko apie vaiko mirtį niekam nepranešė.

Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgė į tai, kad A.S. padarė vieną nusikalstamą veiką dėl neatsargumo, anksčiau neteista, nedirba, taip pat į atsakomybę lengvinančią aplinkybę – moteris prisipažino dėl padarytos nusikalstamos veikos ir gailėjosi, bei į atsakomybę sunkinančią aplinkybę – nusikalstamą veiką padarė apsvaigusi nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui. Įvertinęs minėtų aplinkybių visumą, teismas moterį pripažino kalta ir jai skyrė vienerių metų laisvės atėmimo bausmę.

Kadangi nusikalstama veika – neatsargaus pobūdžio, A.S. anksčiau neteista, kitų ją neigiamai charakterizuojančių duomenų byloje nebuvo, teismas moters bausmės vykdymą atidėjo pusantrų metų. A. S. taip pat įpareigota per 3 mėnesius pradėti dirbti ar registruotis užimtumo tarnyboje, bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be jos priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, dalyvauti elgesio pataisos programoje.

