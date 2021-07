Brangiais motociklais prekiavę palangiškiai kaltinami mokesčių vengimu

Prabangius motociklus pardavinėjusių dviejų įmonių atstovai kaltinami išvengę per 60 tūkst. eurų mokesčių ir pasisavinę 250 tūkst. eurų.

Pajūryje veikę asmenys kaltinami apgaulingu apskaitos tvarkymu, mokesčių vengimu teikiant neteisingus duomenis apie pajamas bei didelės vertės turto pasisavinimu, antradienį pranešė tyrimą atlikusi Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).

Dvi Palangoje registruotas įmones valdę asmenys papildomai užsiėmė prabangių motociklų „Harley Davidson“ prekyba. Jie pirkdavo iš Jungtinių Amerikos Valstijų į Lietuvą atgabentus motociklus su defektais ir juos suremontavę perparduodavo Nyderlanduose registruotai bendrovei.

Pareigūnai įtaria, kad asmenys dokumentuose galimai nurodydavo 3–4 kartus mažesnes sumas nei gaudavo pardavę transporto priemones.

Šie dokumentai su tikrovės neatitinkančiomis sumomis galbūt būdavo įtraukiami į kaltinamųjų valdomų bendrovių apskaitas, tokiu būdu išvengiant privalomų mokėti mokesčių į valstybės biudžetą.

Skaičiuojama, kad per kiek daugiau nei pusę metų galėjo būti nesumokėta per 40 tūkst. eurų pridėtinės vertės mokesčio (PVM) bei dar per 20 tūkst. eurų pelno mokesčio.

Taip pat įtariama, kad trys kaltinamieji gautas neapskaitytas pajamas už motociklus pasisavino, bendra pasisavintų pinigų suma gali siekti per 250 tūkst. eurų.

Klaipėdos apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorei surašius kaltinamąjį aktą, byla perduota Klaipėdos apygardos teismui.

Teismas už didelės vertės svetimo turto pasisavinimą gali skirti griežčiausią bausmę – laisvės atėmimą iki dešimties metų.

Už mokesčių vengimą teikiant neteisingus duomenis apie pajamas, kai suma viršija 100 MGL, griežčiausia galima bausmė – laisvės atėmimas iki ketverių metų. Griežčiausia bausmė už apgaulingą apskaitos tvarkymą – laisvės atėmimas iki ketverių metų.