2025-12-24 15:44 kauno.diena.lt inf.

Autostradoje Klaipėdos kryptimi kilo didelė sumaištis – čia įvyko avarija, dėl kurios šiuo metu yra sustabdytas eismas.

Autostradoje link Klaipėdos – avarija, stoja eismas / Vaizdo įrašo stop kadras

Kaip portalą klaipeda.diena.lt informavo Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovai, šiuo metu įvykio vietoje dirba pareigūnai, o avarijos aplinkybės dar tikslinamos.

Kol kas nėra aišku, kiek tiksliai automobilių pateko į eismo įvykį, tačiau žinoma, kad vienas automobilis po susidūrimo apsivertė.

Dėl nelaimės eismas autostradoje Klaipėdos kryptimi yra uždarytas.

Laimei, pareigūnų teigimu, stipriai nukentėjusių žmonių nėra – prispaustų asmenų nebuvo, todėl gelbėjimo darbų vykdyti neprireikė.

 

