Žalieji laivybos koridoriai

Projekto metu planuojama įvertinti uostų galimybes priimti aplinkai draugiškus laivus, analizuojami uostų ir laivybos sektoriaus poreikiai, plečiamas bendradarbiavimas, įtraukiant kitas suinteresuotas organizacijas bei vystoma potencialių žaliųjų koridorių koncepcija ir jos įgyvendinimo būdai.
Teigiama, kad Klaipėdos uostas aktyviai naudojasi visomis progomis prisidėti planuojant, kuriant ir tampant žaliųjų laivybos koridorių dalimi.
„Šiandienis bendras mūsų ir partnerių darbas nubrėžiant žaliųjų koridorių tarp Lietuvos ir užsienio partnerių kontūrus ateityje dar labiau stiprins Klaipėdos uosto pranašumą tarptautinėje rinkoje, atvers papildomų prekybos maršrutų ir mažins aplinkoje paliekamą veiklos pėdsaką. Investicijos į žaliuosius koridorius yra žvilgsnis į ateitį, nes ateityje konkurencingi ir pranašesni bus tie, kurie apie tvarumą mąsto šiandien“, – įsitikinęs Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (KVJUD) generalinis direktorius Algis Latakas.
Vienijasi su partneriais
Dar praėjusiais metais prisijungęs prie pirmojo žaliojo koridoriaus, vedančio per Roterdamą, Antverpeną, Klaipėdą ir Rygą, bei įsipareigojęs plėtoti tokius maršrutus ir jiems reikalingą infrastruktūrą, Klaipėdos uostas žengia dar vieną žingsnį – vienija jėgas su partneriais iš Baltijos jūros regiono valstybių.
Projekto, kuriuo bus vystoma koncepcija ir plečiamas bendradarbiavimas nulinės emisijos jūrų maršrutų tarp dviejų ar daugiau uostų srityje, metu Klaipėdos uostas bendradarbiaus su pagrindiniu projekto partneriu Švedijos aplinkosaugos tyrimų institutu ir Baltijos uostų organizacija.
Prie projekto prisidės ir Estijos klimato ministerija, Švedijos transporto administracija ir Suomijos transporto ir komunikacijų agentūra.
Ši koncepcija sudarys pagrindą išsamesnei projekto paraiškai, skirtai žaliesiems koridoriams įgyvendinti.
Ekspertams iš minėtų organizacijų teks įsigilinti į daugybę klausimų – nuo galimų ekologiškų degalų tiekimo netaršiems laivams išvystymo iki konkrečiu maršrutu galinčių susidomėti laivybos kompanijų, turinčių netaršiais degalais varomų laivų.
Tvarios laivybos uostas
Projekto metu itin vertinamos Klaipėdos uosto direkcijos komandos sukauptos ekspertinės žinios, vykdant žaliuosius su ekologiškais degalais susijusius projektus, pvz., žaliojo vandenilio gamyba, suskystintųjų gamtinių dujų laivo-saugyklos, elektros laivams tiekimo nuo kranto ir kiti projektai.
Uosto direkcijos atstovai šiame projekte su partneriais dalinsis žiniomis apie uosto galimybes ir poreikius skatinant ekologiškus laivybos koridorius, apie laivybos bendrovių, kurių ekologiški laivai įplaukia į uostą, reikalavimus.
Projekto metu taip pat bus vertinamos infrastruktūros, reikalingos ekologiškai laivybai, plėtros perspektyvos.
Projekto vertė – beveik 44,7 tūkst. eurų.
Klaipėdos uostas jau yra priskiriamas prie žaliajai laivybai tinkamų uostų – Singapūro laivybos įmonė „X-Press Feeders“ yra įtraukusi Klaipėdos uostą į laivybos maršrutą, kuriuo kursuoja žaliuoju metanoliu varomas konteinerius gabenantis laivas.
Šiais aplinkai draugiškais degalais varomas laivas „Eco Umande“ į Klaipėdos uostą žaliuoju laivybos maršrutu kursuoja nuo praėjusių metų rugsėjo vidurio.
