VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė teikia paliatyviosios pagalbos paslaugas pacientų namuose

Paliatyvioji pagalba – tai paciento, sergančio pavojinga gyvybei liga, ir jo artimųjų gyvenimo kokybės gerinimo priemonės, apimančios kančių palengvinimą, ligos sukeltų simptomų bei kitų ligų valdymą ir prevenciją bei padedančių spręsti kitas fizines, psichosocialines ir dvasines problemas. Ligoninės paliatyviosios pagalbos specialistai padeda pacientams ir jų šeimoms susidoroti su ligos keliamomis problemomis ir pagerinti gyvenimo kokybę.
Trys pagrindiniai principai, kuriais remiantis teikiamos paliatyviosios pagalbos paslaugos – atjauta, parama ir nuoširdumas.
Paliatyvioji pagalba teikiama vadovaujantis gydytojo sudarytu paciento priežiūros ir gydymo planu.
Pagrindinės paslaugų teikimo gairės:
* Simptomų valdymas. Teikiant paliatyviąją pagalbą pacientai pagal paskirtą gydymą gauna vaistus ir parenka kitas priemones skausmui, pykinimui, nuovargiui bei kitiems simptomams malšinti.
* Emocinė parama. Sunki liga kelia stresą ir baimę. Paliatyviosios pagalbos komandos nariai teikia emocinę paramą šiems jausmams valdyti.
* Švietimas, žinių sklaida. Paliatyviosios pagalbos komandos nariai suteikia žinių pacientams ir jų šeimų nariams apie sergančiųjų ligas, priežiūros sistemą, apmoko kasdienių elementarių slaugos, kineziterapijos veiksmų.
* Socialinė parama. Liga gali būti labai izoliuojanti. Paliatyvioji pagalba gali apimti socialinę pagalbą ir veiksnius, leidžiančius sumažinti izoliaciją bei vienišumą.
* Dvasinė priežiūra. Pageidaujantiems organizuojami dvasinės ir religinės apimties pokalbiai bei konsultacijos.
Ligoninė yra sudariusi sutartį su Valstybine ligonių kasa, todėl už suteiktas paslaugas yra apmokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, pacientams ir jų artimiesiems mokėti nereikia.
Sąlyga – norint gauti paliatyviosios pagalbos paslaugas, būtinas gydančiojo gydytojo siuntimas.
Dėl paliatyviosis pagalbos namuose paslaugų prašome kreiptis:
tel. (0 46) 410 079 arba +370 674 13 001,
atvykus adresu: K. Donelaičio g. 15, Klaipėda.
Taip pat galite registruotis išankstinėje pacientų registravimo sistemoje https://ipr.esveikata.lt/, langelyje „Paliatyvioji pagalba“, pasirinkus įstaigą – VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė.
Maloniai kviečiame rinktis VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės specialistų komandą ir jos teikiamas paliatyviosios pagalbos namuose paslaugas.
