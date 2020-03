V. Grubliauskas: Klaipėdoje – du nauji medikų susirgimo koronavirusu atvejai

"2020.03.26 d. vakaras. Diena kupina kovos veiksmų su COVID-19 fronte. Prisimenu ta iškalbingąjį "test, test, test" ir vakare matau, kad šiandien to veiksmo būta daug ir rimto.

Nuo pat ryto iki pat šio laiko mūsų specialistų "kovos grupės" ėmė mėginius iš trijų keltų keleivių ir tai buvo nei daug, nei mažai - apie 350 keleivių. Dar neturiu galutinių duomenų, bet tik nedidelė jų dalis buvo nukreipta į savivaldybės paruoštas patalpas. Kitas kovos frontas - nuolatos veikiantis mobilios patikros punktas, kuriame dirbta taip pat trimis pamainomis ir paimta 50 mėginių. Trečioji "fronto linija" - pradėta savivaldybės parengtose patalpose izoliacijoje esančių žmonių "išlaisvinimo" į saviizoliacijos erdves, operacija, kurios metu šiandien į tam tikslui tinkamas patalpas iškeliavo dar 26 žmonės.



Tad sumuokime - tai kone 430 "test, test, test" atvejų, nors kokie bus to rezultatai, bus aišku artimiausiu metu. Dėkui Dievui, pasipildė terpių ir reagentų atsargos, bet kyla įtampa kitame krašte - KUL laboratorija, dirbdama 24 val. rėžimu, atlieka iki 200 tyrimų per parą, tad pagalba iš kitų laboratorijų sostinėje, o nuo rytojaus tikėtina ir Šiauliuose tampa itin vertinga ir svarbi. Dėl to šiandien tarėmės su A. Veryga bei jo ir "S. Skvernelio komiteto" atstove Rugile ir tikiuosi, kad sprendimus ne tik radome, bet ir juos įgyvendinsime.



Gera žinia, kad sutarta, jog jau nuo rytojaus keli Respublikinės Klaipėdos ligoninės žmonės, o mūsų Visuomenės sveikatos biuras "visa galia" jau kelios dienos taip pat jungiasi prie šių bendrų pajėgų. Geras ir dalykiškas pokalbis dar dieną su VRM ministre Rita Tamašuniene dėl saugumo visuose šiuose procesuose užtikrinimo, nes tai - tarsi savotiška aksioma visuose šiuose procesuose. Na ir paskutinioji žinia iš KUL. Šiai dienai beveik 300 darbuotojų yra patikros dėl COVID-19 viruso procese ir paskutinėmis žiniomis slaugytojos ir jos padėjėjos, dirbančių akių ligų skyriuje, patikrinimo testai parodė infekciją. Tad bendras šios ligoninės personalo, "paliesto" šio viruso skaičius pasiekė jau 14. Tokios ir tiek šios dienos žinių, tokie šiandienos įspūdžiai. Būkite sveiki ir likite namuose".