Uostamiestyje – nauja „atliekų taksi“ paslauga

Nuo 2026 m. sausio 1 d. klaipėdiečiai galės kartą per metus nemokamai užsisakyti individualų didelių gabaritų ar medienos atliekų išvežimą iš savo namų. Kartu su šiomis atliekomis bus surenkamos ir kitos komunalinės atliekos, tokios kaip buityje susidarančios pavojingos atliekos, elektros ir elektroninė įranga, tekstilė, pakuotės bei antrinės žaliavos.
Papildomas mokestis bus taikomas tik tuo atveju, jei gyventojui reikės pagalbos atliekas išardant, supakuojant ar nunešant iki surinkimo vietos.
Tikimasi, kad ši „atliekų taksi“ paslauga padės sumažinti prie konteinerių paliekamų bešeimininkių atliekų kiekį, pagerins tvarką miesto viešosiose erdvėse ir suteiks gyventojams patogesnes galimybes tinkamai atsikratyti nereikalingų daiktų.
Kartu su šia paslauga numatyti ir kiti naujų atliekų tvarkymo taisyklių svarbūs pokyčiai. Planuojama aiškiau apibrėžti tekstilės ir naudoto aliejaus atliekų surinkimą. Bus tikslinamas ir žaliųjų atliekų tvarkymas, kad prie konteinerių liktų mažiau netvarkos. Taip pat planuojama atsisakyti individualių mišrių komunalinių atliekų konteinerių plovimo ir aiškiau reglamentuoti pakuočių atliekų tvarkymo reikalavimus juridiniams asmenims. Įmonės ir įstaigos komercinėje veikloje susidarančias pakuočių atliekas turės perduoti atliekų tvarkytojams pagal rašytines sutartis, o ne mesti į gyventojams skirtus konteinerius.
Naujausi komentarai