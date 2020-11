Uostamiesčio mokyklose darbas vyksta skirtingai: profesijos kompiuteriu neišmoks?

Trečią savaitę po užsitęsusių atostogų dirbančios uostamiesčio profesinio mokymo mokyklos elgiasi skirtingai. Vienos jų dalį savo mokinių kviečia į klases ir dirbtuves, kur moko profesijos įgūdžių. Kitos iki šiol nuo to susilaikė ir visą mokymą organizuoja nuotoliniu būdu.

Ministerija leido

"Netiesa, kad visi mokosi namuose. Skaitykime Vyriausybės nutarimą, kuriame sakoma, kad dalis profesinio mokymo gali vykti mišriu būdu. Aš esu Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos tarybos narė ir Klaipėdos regiono vadovė. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija patikino, kad po truputį profesinio mokymo praktinė dalis gali būti atnaujinama. Didžiojoje dalyje Kauno, Alytaus, Marijampolės, Vilniaus mokyklų profesinis mokymas vyksta", – tikino Puodžių gatvėje veikiančio Klaipėdos technologijų mokymo centro direktorė Violeta Petrušienė.

Direktorė paaiškino, kad mokykloje šiuo metu nepasirodo nei devintokai, nei dešimtokai, vienuoliktokai ar dvyliktokai. Kompiuterinio projektavimo operatoriais ir multimedijų žinovais norintys tapti studentai mokosi nuotoliniu būdu.

Į mokyklą ateina tik profesinio mokymo mokiniai: būsimieji siuvėjai, kirpėjai, vizažistai, kosmetikai, floristai, interjero dizaineriai.

Jie mokomi pagal atskirą grafiką, yra suskaidyti pogrupiais po kelis žmones ir kas kelias valandas keičiasi, eina per atskirus įėjimus. Patalpos tarp srautų vėdinamos ir dezinfekuojamos, reguliuojamas įėjimas ir išėjimas iš patalpų.

Teorinių dalykų ir šie mokiniai mokosi nuotoliniu būdu.

Nesu skeptiška koronaviruso atžvilgiu, bet mes turime susitaikyti su realybe ir galvoti apie tolesnius žingsnius.

V. Petrušienė aiškino, kad jaunuoliai dirba siuvimo mašinomis, komponuoja gėlių kompozicijas, gamina interjero detales. Šiuo metu studentai kuria šventines kompozicijas Klaipėdos dramos teatrui.

Tai yra darbai, kuriems atlikti studentai namuose neturi nei įrankių, nei medžiagų, be to, be mokytojo pagalbos jiems nepavyktų.

Reikalavimai – griežti

Studentai, kurių grupėse buvo susirgusių COVID-19, po atostogų buvo paprašyti į mokyklą neiti.

Dabar reikalaujama kiekvienam besimokančiajam skirti 10 kv. m. Užtikrinti saugų mokymąsi yra labai sudėtinga. Klaipėdos technologijų mokymo centro vadovė pasakojo, kad mokykloje yra didelių, 150 kv. m užimančių klasių, tačiau kitos – mažesnės, vienu metu jose gali mokytis vos penki ar šeši mokiniai.

Mokinių grupes tenka dalyti į pogrupius, vieni jaunuoliai priversti mokytis iš ryto, kiti – po pietų.

"Tai labai sunkus laikas. Nepamirškime, kad, be visų kitų saugumo priemonių, ir mokytojai, ir mokiniai privalo per pamokas būti su kaukėmis", – kalbėjo V.Petrušienė.

Mokyklos vadovė pateikė duomenis – šiuo metu į mokyklą ateina 185 studentai.

V. Petrušienė tikino, kad po užsitęsusių atostogų pradėję vėl dirbti mokytojai kol kas visi sveiki, užsikrėtusių mokinių yra, bet jie tiesiog negrįžo po pailgintų atostogų.

Patenkinti ne visi

Klaipėdos technologijų mokymo centro vadovė pripažino, kad ne visi darbuotojai ir net mokiniai buvo patenkinti, kai sužinojo, kad teks grįžti. Kai kurie jų neslėpė baimės užsikrėsti ir klausinėjo, ar yra bent menkiausia galimybė dirbti iš namų.

"Prieš kelias dienas Paslaugų skyriaus vedėja kalbėjosi su viena studenčių grupe. Būsimieji higienistai, kosmetikos specialistai sutartinai nenorėjo mokytis klasėse. Bet juk neužsidarė nė vienas grožio salonas, nė viena kirpykla. Neįmanoma rasti laisvos vietos masažui. Visos specialistės dirba. Nesu skeptiška koronaviruso atžvilgiu, bet mes turime susitaikyti su realybe ir galvoti apie tolesnius žingsnius. Ko gero, tie, kurie labiausiai prieštarauja ir nenori sugrįžti, jaučia didžiulį komfortą sėdėdami namuose. Pyktis tų, kurie nepatenkinti, kad mes po truputį grįžtame į klases, yra nepagrįstas. Įgyjant profesiją daugiau nei 75 proc. mokymo yra praktika", – įsitikinusi V. Petrušienė.

Mokyklos vadovė prisipažino ir pati kasdien į darbą eina bijodama užsikrėsti.

O kai kurie mokytojai, net turėdami galimybę dirbti iš namų, prašėsi leidžiami ateiti į mokyklą. Mat klasėse yra įdiegta daugiau techninių galimybių bendrauti su mokiniais nuotoliniu būdu, tačiau viename kabinete leidžiama dirbti tik vienam mokytojui.

Mokykloje pedagogams neleidžiama kontaktuoti su kolegomis, jiems teko atsisakyti bendravimo prie kavos.

Moko tik suaugusiuosius

Klaipėdoje profesinį mokymą vykdo penkios mokyklos.

Panašiai kaip Klaipėdos technologijų mokymo centre dirba ir Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras.

Šios įstaigos vadovė Dalia Martišauskienė papasakojo, kad į mokymo centrą ateina tik suaugę tęstinio mokymo grupių mokiniai, besimokantys suvirintojo ir kirpėjo specialybės.

Tokių studentų šiuo metu yra tik 18. Vienu metu mokomi penki mokiniai, kiekvienam jų skiriant 10 kv. m plotą.

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla profesinį mokymą suteikia tik uostamiestyje gyvenantiems moksleiviams. Atvykstantieji iš toliau dabar turi sunkumų dėl visuomeninio transporto pokyčių.

Mokyklos direktorius Valentinas Radavičius teigė, kad šiuo metu praktines pamokas lanko apie 80 moksleivių. Dauguma jų mokosi remontuoti automobilius.

Į klases negrįžo

Turizmo mokykla tris savaites, iki šios galo, dirbo tik nuotoliniu būdu. Pirmieji jaunuoliai į profesinio mokymo pamokas mokykloje grįš tik nuo kitos savaitės pradžios.

Tai bus tęstinių studijų mokiniai ir jaunuoliai, kurie įstojo mokytis, baigę 12 klasių. Praktinis mokymas bus vykdomas septynioms grupėms.

Laikinai Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro direktoriaus pareigas einanti Jelena Korch patikino, kad kol kas mokymas vykdomas tik nuotoliniu būdu.

"Dėl mūsų centre rengiamų profesijų, kurių išmokti vien teoriškai neįmanoma, specifikos kiekvieną savaitę peržiūrime situaciją šalyje, mieste ir sergamumo rodiklius mokykloje. Šiuo metu dirbame nuotoliniu būdu", – patikino centro vadovė.