Tuberkuliozės diagnostikoje ir gydyme – stulbinantys pokyčiai uostamiestyje

Programa duoda „vaisių“

Pagal Seimo patvirtintą 2014–2025 metų programą, siekiant sveikatos paslaugų netolygumų mažinimo dėl tuberkuliozės gydymo Lietuvoje, iš ES investicinių fondų skirta lėšų numatytiems planams įgyvendinti. Ilgas pasiruošimas pradėjo duoti vaisių: per pastaruosius trejus metus realizuojama programa, kuri apima tuberkuliozės profilaktiką, diagnostiką ir gydymą. Jos rezultatai akivaizdūs – sergančiųjų per orą plintančia liga gerokai sumažėjo Lietuvoje ir uostamiestyje, kuris iki tol negalėjo pasigirti mažu sergamumu.

Pasak Respublikinės Klaipėdos ligoninės Tuberkuliozės filialo vadovės R.Gylienės, per pastaruosius metus medicinos diagnostikoje ir gydyme įvyko didžiulis šuolis, taip pat ir tuberkuliozės. Anksčiau svarbiausia buvo kuo greičiau išaiškinti sergantįjį ir kuo skubiau jį izoliuoti, taip užkertant kelią pavojingos ligos plitimui. Įsigijus modernius diagnostinius aparatus įvyko perversmas: molekuliniais metodais pagal DNR nustatomas tuberkuliozės sukėlėjas bei jo mutacijos – atspari gydymui tuberkuliozė.

Sutrumpėjo gydymas

Prieš metus klaipėdiečiai vieninteliai Lietuvoje išplėtė turėto X-pert MTB/Rif aparato, kuris šiuo metu nustato tuberkuliozės sukėlėjo atsparumą ne tik pirmos eilės 2 vaistams, bet ir antros, diagnostines galimybes. Kaip paaiškino R.Gylienė, labai greita ir efektyvi diagnostika pacientui leidžia skirti savalaikį, tikslingą gydymą.

Be to, nuo šiol tuberkuliozės tikslingesnę diagnozę pacientai sužino per gerokai trumpesnį laiką – nebereikia kelis mėnesius laukti tuberkuliozės sukėlėjo jautrumo testo, kaip buvo anksčiau, užtenka... vos poros valandų.

Moderni aparatūra sudaro galimybę kartais gerokai sutrumpinti gydymo laiką. Būtent ilgalaikis tuberkuliozės gydymas kai kuriems pacientams pakiša koją ir jie nutraukia gydymą, taip padidindami tikimybę susirgti atsparia vaistams ligos forma ir sukeldami riziką užkrėsti aplinkinius.

Atsparios tuberkuliozės gydymas įprastai trunka nuo 18 iki 24 mėnesių, dabar tam tikrais atvejais jis sutrumpėja iki 9 mėnesių. Šiuo metu pagal sutrumpintą programą Tuberkuliozės filiale gydoma 11 pacientų.

Pokyčiai teikia pasitenkinimą

Pagal įgyvendinamą programą Tuberkuliozės filialas įsigijo naujos kartos defibriliatorių, spirometrą videofibrobronchoskopą – šiuo aparatu iš bronchų paėmus išplovų, radus tuberkuliozės sukėlėją, atliekamas jo vaistinio jautrumo testas. Gydymo įstaiga taip pat džiaugiasi pernai rudenį pradėtu naudoti nauju moderniu skaitmenizuotu rentgeno aparatu su didele skiriamąja geba, ryškumu, gera apsauga nuo apšvitos, gerokai praplėtusiu diagnostikos galimybes.

Tuberkuliozės filiale įmontuota 90 (UGV) ultravioletinių lempų, kurios dezinfekuoja patalpas koridoriuose, kabinetuose ir palatose. Taip užtikrinamas pacientų ir darbuotojų saugumas nuo per orą plintančių ligų, nes lempos naikina ne tik tuberkuliozės, bet ir kitų ligų sukėlėjus.

Iš esmės atnaujintoje bakteriologinėje laboratorijoje įrengtos modernizuotos laminarinės traukos spintos, skirtos dirbti su bakterijomis, virusais, ląstelėmis ar toksiškomis medžiagomis, taip pat įsigyti nauji liuminescenciniai mikroskopai, autoklavas. Naujas tepinėlių dažymo aparatas tyrimą sutrumpino nuo 15–20 minučių iki vos penkių.

Kaip sakė filialo vadovė R.Gylienė, prie sėkmingo tuberkuliozės gydymo prisideda ne tik nauja moderni aparatūra, išvien dirbantys jauni ir patyrę specialistai, bet ir naujos kartos vaistai, kurių laukta daugiau nei 50 metų.

„Įvyko didžiulis šuolis ir jauti pasitenkinimą dirbdamas, nes diagnostika tapo efektyvi, savalaikė, pacientą gali gydyti šiuolaikiniais metodais, kurie niekuo nenusileidžia bet kuriai Vakarų Europos gydymo įstaigai. Žinoma, aparatūra nieko verta be darbuotojų: galime pasidžiaugti jaunais profesionaliais gydytojais, puikiomis slaugytojomis ir jų padėjėjomis – pas mus itin maža darbuotojų kaita“, – sakė filialo vadovė.

Atnaujinta didžioji ligoninės dalis

Pokyčiai palietė ir daugiau sričių: gydymo įstaigoje įrengtas naujas modernus liftas, atnaujinti visi kabinetai, registratūra, pakeisti baldai, pastatyti nauji kompiuteriai ir spausdintuvai.

Švarą ir tvarką užtikrinančiam pagalbiniam personalui taip pat pagerintos darbo sąlygos: įsigytas vežimėlis gulinčių pacientų transportavimui, sunkiems pacientams skirta mobili hidraulinė vonia, specialūs plovimo vežimėliai, didžioji dalis lovų palatose pakeistos į funkcines.

Palatose pastatytos naujos spintelės, šaldytuvai. Anksčiau kelioms palatoms tekdavo dalintis vienu šaldytuvu, dabar kiekvienoje palatoje – po šaldytuvą.

Statistika – teikianti vilties

Pastaraisiais metais sergamumas tuberkulioze Lietuvoje ir Klaipėdoje gerokai sumažėjo: anksčiau sergančiųjų rodiklis gerokai perkopdavo 40 atvejų/100 tūkst. gyventojų. Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO) tokią šalies statistiką priskirdavo prie didelio sergamumo.

Prieš trejus metus Klaipėdoje šis rodiklis buvo 41 atvejis/100 tūkst. gyventojų: palyginti su situacija Lietuvoje, uostamiestyje sergamumas buvo didesnis. Prasidėjus COVID-19 pandemijai, šie skaičiai sumenko perpus, tačiau pernai rodiklis nuo 20 atvejų/100 tūkst. gyventojų šoktelėjo iki 32 atvejų/100 tūkst. Džiuginantis faktas – Klaipėdos mieste nėra tuberkulioze sergančių vaikų.

Gydo ne tik tuberkuliozę

Gydytoja priminė, kad tuberkuliozės sukėlėjas pažeidžia ne tik plaučius. Plaučių tuberkuliozė sudaro apie 80–85 procentus ligos atvejų, likusioji dalis – kaulų, inkstų, lytinių, pilvo ir kitų organų tuberkuliozė.

„Džiaugiamės, kad esame daugiaprofilinės ligoninės filialas. Mūsų pacientai serga ne tik tuberkulioze. Ilgo gydymo metu, kuris kartais užtrunka nuo kelių mėnesių iki kelerių metų, jiems prireikia ir kitų ligų specialistų. Arba ką daryti, kai sergantįjį atvira tuberkulioze ištinka infarktas, insultas? Po ūmaus ligos gydymo toks pacientas sugrįžta gydytis pas mus. Nedidelė įstaiga nepajėgtų įsigyti kompiuterinio tomografo ar magnetinio rezonanso aparatų. O kur dar įvairių specialistų patirtis, kuri itin praverčia susidūrus su sudėtingesniais ligų nustatymo ir gydymo atvejais. Tad turime visas galimybes pacientams teikti profesionalią, kvalifikuotą ir visokeriopą pagalbą“, – reziumavo Tuberkuliozės filialo vadovė.