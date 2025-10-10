Tilto gatvė Gargžduose dar lieka uždaryta

Dalis šios gatvės buvo suremontuota prieš kelerius metus. Tačiau kita dalis taip ir liko nebaigta tvarkyti.
Darbai sustojo, kai buvęs rangovas, įveikęs pusę projekto, ėmė vilkinti darbus.
Valstybės įmonė „Via Lietuva“, kuriai ir priklauso ši gatvė, galų gale nutraukė sutartį su įmone „Kavesta“.
Rangovai tą kartą skundėsi, kad objektas buvo itin sudėtingas, o ir projektuotojai neatsižvelgė į tai, jog teks tvirtinti kelio šlaitą, kad atsirastų dviračių ir pėsčiųjų takas.
Kelerius metus įmonei „Via Lietuva“ vis nepavykdavo rasti rangovo, užtruko projekto korekcija.
Tačiau šiemet rangos konkursą laimėjusi įmonė „Telšių keliai“ užsibrėžė iki kitų metų vasaros pabaigti kelio remontą.
Kiek daugiau nei kilometro ilgio gatvės ruožo rekonstrukcijai numatyta 1,36 mln. eurų.
„Telšių keliai“ turės įrengti likusią pėsčiųjų tako viršutinę asfalto dangą, atraminę sienutę, sutvirtinti šlaitą.
Įmonės „Telšių keliai“ direktorius Arnas Knystautas tikino, kad kol kas kelininkai grafikus lenkia.
„Darbai vyksta pagal grafiką, gal net šiek tiek lenkia. Objektas yra sudėtingas“, – patikino direktorius.
Dėl vyksiančių darbų pobūdžio transporto eismas nuo tilto per Miniją iki pat Kalniškės piliakalnio yra uždarytas nuo rugpjūčio.
Skelbta, kad kelininkai turės atlikti darbus pačioje gatvėje, todėl automobiliai kels tiesioginį pavojų jų gyvybėms.
Eismas iš Gargždų į magistralinį kelią ir Vėžaičius sustabdytas iki spalio 31 d.
„Tačiau draudimas gali kiek prasitęsti. Bet mes labai norime kiek įmanoma daugiau padaryti, o eismą paleisti dar šiais metais“, – patikino A. Knystautas.
Darbai turi būti baigti iki kitų metų birželio.
„Bet mūsų norai yra kuo greičiau pabaigti objektą, kad nebūtų nepatogumų žmonėms. Pagal projektą turi būti suformuota monolitinė atraminė siena. Dalis jos jau yra padaryta. Darbus tenka derinti prie orų. Bet dėl technologinių priežasčių gali tekti pratęsti gatvės uždarymą“, – pasakojo A. Knystautas.
Uždarius Tilto gatvę, aplinkkeliais laikinai tenka važinėti ne tik gyventojams, bet ir viešajam transportui.
