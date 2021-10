Prapliupus lietui, krintantys lapai pridaro bėdų: technika gatvėse sukinėsis dažniau

Bendrovės "Klaipėdos vanduo" darbuotojams šį rudenį jau ne kartą teko kreiptis į miesto savivaldybę ir prašyti dažniau valyti nuo gatvių lapus.

Dirbdami jie vis randa lietaus nuotekų kanalizacijos groteles užkimštas lapais. Daugiausia tokių vietų yra ne pagrindinėse, o šalutinėse gatvėse, kur gatvių valymo technika sukinėjasi rečiau.

Įmonės atstovė spaudai Gintarė Butkienė vardijo, kad tai dažniausiai yra Sausio 15-osios, Naujakiemio, Debreceno, Birutės, Reikjaviko, Kauno gatvės, Baltijos pr.

Tikėtina, kad šias gatves tinkamai valyti nepavyksta ir dėl visą parą jose laikomų privačių automobilių.

"Tokiais atvejais kreipiamės į savivaldybę prašydami, kad tas vietas gatvių prižiūrėtojai valytų dažniau. Po šalnų ir stipresnio vėjo lapai krenta gausiai, o lietūs juos neša į nutekėjimo šulinius. Norėdami išvengti didesnių problemų, lietinguoju metu esame priversti prašyti aktyviau valyti gatves. To paties prašome ir daugiabučių namų bendrijas, kurios pačios prižiūri savo namų kiemus. Mūsų žmonės dirba visame mieste, jiems nuolat tenka tvarkyti kanalizaciją, vienur reikia pakeisti siurblį, kitur – hidrantą. Darbų būna visokių. Kai darbuotojai pamato užneštas groteles, lapus nukrapšto, bet būtina valyti visą gatvę ir tai reikia daryti tam skirta technika, o mes jos neturime", – kalbėjo G.Butkienė.

Sulaukę signalų apie nevalomus lapus, savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus darbuotojai ragina bendroves "Klaipėdos želdiniai" ir "Ecoservice Klaipėda" dažniau, nei numatyta, valyti gatves ir šaligatvius.

Miesto tvarkymo skyriaus vedėja Irena Šakalienė patikino, kad šį rudenį pranešimų apie nevalomas ir lapais užneštas lietaus nuotekų groteles iš gyventojų negauta.

"Kol kas rangovams nuobaudų dėl lapų ant lietaus nuotekų grotelių nebuvo skirta. Kelkraščiai bus valomi du kartus per savaitę vietoj vieno karto per mėnesį. Gatvės bus šluojamos tris kartus per savaitę vietoje dviejų kartų", – patikino I.Šakalienė.

Ji teigė, kad savivaldybės darbuotojai nuolat kontroliuoja, kaip valomos gatvės. Jei tai bus atliekama netinkamai, bendrovės, atsakingos už gatvių ir šaligatvių valymą, bus baudžiamos baudomis.

Už nekokybiškai valomas gatves skiriama 300 eurų bauda už kiekvieną nustatytą atvejį, o kai netinkamai valomi šaligatviai ir kelkraščiai, bauda siekia 150 eurų.