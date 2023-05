„Šypsenos akademijoje“ – itin žemos dantų implantacijos kainos

Atrodo kaip natūralūs

Vis daugiau žmonių į gydytojus odontologus kreipiasi dėl dantų implantacijos. Pasitaiko atvejų, kai implantas sriegiamas vietoj seniai prarasto danties. Tačiau specialistai pataria praradus dantį iš karto kreiptis į odontologijos kliniką. Tokiu atveju procedūra bus paprastesnė ir kainuos pigiau.

„Danties implantacija atliekama dėl įvairių priežasčių netekus nuosavo danties. Tai šiuolaikiškas danties atkūrimo būdas, leidžiantis išvengti gretimų, sveikų dantų šlifavimo. Implantaciją rekomenduojama atlikti kuo greičiau po danties netekimo arba danties šalinimo metu – tokiu būdu pasiekiamas greičiausias ir geriausias rezultatas. Jei po danties pašalinimo neįsriegiamas implantas, tuomet pradeda nykti kaulas ir dantenos. Dėl šios priežasties vėliau gali prireikti papildomų procedūrų šiems audiniams atkurti“, – pastebėjo odontologijos klinikos „Šypsenos akademija“ burnos chirurgas Henrikas Rusilas.

Dantų implantas – tai mažas titaninis varžtelis, sriegiamas į kaulą ir pakeičiantis trūkstamo danties šaknį. Ant implanto tvirtinamas danties protezas (dirbtinis dantis), dar vadinamas danties karūnėle arba vainikėliu. Implantuoti dantys atrodo ir funkcionuoja kaip natūralūs.

Implantacijos atveju „Šypsenos akademijos“ gydytojai su pacientu visada tiksliai aptaria, kas ir kaip bus atliekama: ar pacientui užteks tik implanto ir vainikėlio, ar reikės šalinti senas šaknis, o gal pirmiausia reikės priauginti dirbtinį kaulą, kad vėliau į jį būtų galima įsriegti implantą.

Dantų implantacija – tai auksinio standarto gydymo būdas, leidžiantis atkurti prarastus dantis neaukojant gretimų dantų sveikatos.

„Idealiu atveju nuo to momento, kai įsriegiamas implantas, iki to, kai prie jo pritvirtinamas vainikėlis, praeina 4–5 mėnesiai, pacientas klinikoje apsilanko 4–5 kartus. Jeigu nustatoma, kad žandikaulio kaulas aptirpęs, į jį bus sudėtinga įsriegti implantą arba jis nesilaikys tvirtai, atliekama dirbtinio kaulo priauginimo procedūra (augmentacija). Tokiu atveju gydymas gali trukti 6–9 mėnesius, gali prireikti iki 7 vizitų odontologijos klinikoje. Jeigu reikia sudėtingos kaulo augmentacijos, gydymas gali trukti ir 1–1,5 metų“, – gydymo eigą ir trukmę aiškino H. Rusilas.

Implanto įdėjimas yra neskausminga ir kasdieniška procedūra: atliekamas nedidelis pjūvis dantenose, sriegiamas implantas. Dantenos aplink jį turi visiškai sugyti, implantas per keletą mėnesių įsitvirtina, tik tada galima planuoti viršutinės dalies, t. y. danties protezo (karūnėlės), dėjimą. „Šypsenos akademijoje“ naudojami tik aukščiausios kokybės cirkonio keramikos vainikėliai, jų spalva idealiai priderinama prie gretimų paciento dantų. Jei pacientas planuoja dantis balinti, tai turėtų padaryti prieš užsisakydamas vainikėlį.

Henrikas Rusilas. „Šypsenos akademijos“ nuotr.

Išsklaidė baimes

Kai kurie pacientai baiminasi, esą implantas iškris. Tačiau tyrimai rodo, kad implantai neprigyja labai retai – vos 1–2 proc. atvejų.

„Dažniausiai tai atsitinka dėl gretutinių ligų – cukrinio diabeto, onkologinių ligų, uždegimų, vartojamų vaistų, taip pat asmeninės burnos higienos, gyvenimo būdo. Labai svarbu laikytis gydytojo nurodymų. Pats implantas tikrai neiškrinta, bet jis gali neprigyti – jeigu taip nutinka, jis perimplantuojamas per 2–3 mėnesius“, – sako H. Rusilas.

Implantams (varžteliams) teikiama viso gyvenimo garantija.

Pasitaiko atvejų, kad atsilaisvina ant implanto pritvirtinta gijimo galvutė, formuojanti dantenas. Jei taip nutinka, ji pacientui skubiai pritvirtinama iš naujo.

Kita pasitaikanti pacientų baimė – esą įdėjus implantą ims gesti greta esantys dantys. H. Rusilo teigimu, tai niekaip nesusiję su implantacija.

„Kaip nuosavų dantų, taip ir danties implanto ir vainikėlio ilgaamžiškumui įtakos turi priežiūra. Gydytojas burnos higienistas apmoko, kaip prižiūrėti implantuotą dantį. Jei dantis prižiūrite su šepetėliu, pasta ir tarpdančių priemonėmis, tuomet nėra ko baimintis, tačiau bent kartą per metus būtina atlikti profesionalią burnos higienos procedūrą, atvykti į profilaktines apžiūras“, – dantų priežiūros reikšmę pabrėžė gydytojas.

Jis taip pat užsiminė, kad implantuotų dantų priežiūra šiek tiek skiriasi nei tikrų: valant implantų tarpdančius negalima naudoti tarpdančių siūlų, tik tarpdančių šepetėlius.

Kas sudaro kainą?

Šiuo metu „Šypsenos akademijoje“ implantuoti dantis apsimoka – akcijos „Viskas įskaičiuota“ metu danties implantacija (naudojant „MegaGen“ implantus) ir protezavimas kainuoja tik 999 eurus. Į šią kainą įeina implantacija („MegaGen“ implantas, reikalingos medžiagos ir chirurginė procedūra), taip pat kontrolinis tyrimas prieš protezavimą, protezavimui reikalingos medžiagos: atspaudai, vainikėlis, atrama ir gijimo galvutė, vizitai ir gydytojų darbas.

Pacientui pasirinkus kitus implantus, kaina gali būti didesnė nei nurodyta šioje akcijoje, tačiau nuolaidos šiuo metu taikomos visiems implantams. Be to, į kainą neįeina pirminė kompiuterinė tomografija, reikalinga gydymo planui sudaryti, danties šalinimas ir kaulo augmentacija – procedūros, skiriamos individualiai, jei to reikia.

„Būdami odontologijos lyderiais Lietuvoje, sulaukiame didelio pacientų srauto. Mūsų veido ir žandikaulių chirurgų užimtumas siekia mažiausiai 85 proc., kartais – net 100 proc. Turėdami daug pacientų, su pasaulinio lygio implantų gamintojais galime susiderėti palankias aukščiausios kokybės implantų kainas. Dėl to ir savo pacientams galime pasiūlyti žemas implantacijos kainas“, – atkreipė dėmesį „Šypsenos akademijos“ direktorė Gintarė Krikščiūnienė.

Ši odontologijos klinika visose šios srities paslaugų kategorijose gali pasiūlyti plačiausią pasirinkimą Lietuvoje. Tiek gydytojas, įvertinęs klinikinę situaciją, gali laisvai pasirinkti, kokios rūšies, savybių implanto reikia, tiek pacientas gali pasirinkti pigesnį ar brangesnį variantą. Lygiai taip pat gydytojas ir pacientas gali pasirinkti, kokios rūšies, savybių ir tipo danties protezo (vainikėlio) reikia. „Taigi, klinikinė situacija ir paciento pasirinkimas lemia galutinę kainą. Pacientai gali rinktis implantus, tačiau svarbu atkreipti dėmesį į gydytojų rekomendaciją individualiam atvejui. Vis dėlto, nepriklausomai nuo to, koks implantas bus dedamas pacientui, jo implantacijos kaina, vertinant rinkos kainas Lietuvoje, „Šypsenos akademijoje“ bus pati palankiausia“, – tvirtino G. Krikščiūnienė.

Medikai įspėja: neturint visų dantų sutrinka kramtymo funkcija, atsiranda skrandžio ir virškinimo problemų, dantų dilimas dėl kitiems dantims perduoto krūvio, žandikaulio sąnario skausmas, gretimų dantų ir dantenų ligų, labiau tirpsta kaulas, sumažėja žmogaus pasitikėjimas savimi, vengiama šypsotis. Turėdamas visus dantis žmogus ne tik gražiau atrodo – jo gyvenimas tampa komfortiškesnis, o sveikata – visavertė.