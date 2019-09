Svetima smarvė nepaslėpė nuosavų baltinių dėmės

Kaltės nepripažino

Lietuvos apeliaciniame teisme R.Zaborės skundas nagrinėjamas nuo šių metų kovo 1 d.

Pernai spalio pabaigoje Klaipėdos apygardos teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, aktyvią visuomenininkę pripažino suklastojus dokumentus, kuriuos panaudojusi pasisavino didelės vertės turtą, priklausiusį bendrovei "Ramesa".

Moteris dirbo šios įmonės direktore ir vienintelė turėjo įgaliojimus tvarkyti kasoje esančius pinigus.

Nors R.Zaborė neprisipažino padariusi visus jai inkriminuojamus nusikaltimus, teismas ją pripažino kalta pagal 4 Baudžiamojo kodekso straipsnius ir skyrė subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 2 metams ir 6 mėnesiams, bausmės vykdymą atidedant 3 metams.

Be to, teismas nusprendė bankrutuojančios bendrovės "Ramesa" naudai iš R.Zaborės priteisti milžinišką sumą – 253,7 tūkst. eurų žalos atlyginimo, o pagal Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos civilinį ieškinį iš jos valstybės naudai priteisė dar 49,9 tūkst. eurų nuslėptų PVM ir pelno mokesčių.

Taip pat buvo laikinai apribotos nuosavybės teisės moteriai priklausančiam turtui – žemės sklypui ir namui, esantiems ne Ketvergiuose, o kitoje seniūnijoje.

Rinkėjai nepaglostė

Tai nesustabdė kovotojos su nemaloniais kvapais dalyvauti šių metų savivaldos rinkimuose.

Dienraštis "Klaipėda" šių metų vasario 9-ąją straipsnyje "Po teismo – į rinkimus" rašė, kad teismo nutartį ji apskundė, ir ši rinkiminiu laikotarpiu nebuvo įsiteisėjusi.

Su visuomeniniu rinkimų komitetu "Klaipėdos rajono žemaičiai" į rajono tarybos nario mandatą pretendavusi R.Zaborė teisiškai neturėjo pareigos pranešti rinkėjams apie teistumą.

Apie bendražygei nepalankią teismo nutartį nieko nežinojo ir visuomeninio rinkimų komiteto "Klaipėdos rajono žemaičiai" lyderis, Klaipėdos rajono tarybos narys Raimondas Simonavičius.

Šį reputacijos "kabliuką" moteris nutylėjo ir bendraudama su Seimo nariais klaipėdiečiais Nagliu Puteikiu, Dainiumi Kepeniu ir Simonu Gentvilu, kurie palaikė visuomenininkų akcijas prieš nosį riečiančius kvapus, ypač pietinėje uostamiesčio dalyje.

Tiesa, kelių į politiką Klaipėdos rajono rinkėjai R.Zaborei neprakirto, veikiau atvirkščiai – visuomeninio rinkimų komiteto sąraše ji buvo įrašyta 31 numeriu, o porinkiminiame nukrito į 41 vietą, gavusi vos 50 pirmumo balsų. Komitetas Klaipėdos rajono taryboje laimėjo du mandatus.

Iš Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) svetainėje R.Zaborės pateiktos anketos akivaizdu, kad jos turimo turto vertė ir piniginės lėšos kelis kartus mažesnės, nei reikalaujama atlyginti žalos suma. Be to, moteris dar yra ir pasiskolinusi per 40 tūkst. eurų.

Būta ir "vokelių"

Savo apeliaciniame skunde R.Zaborė prašo panaikinti jai nepalankią Klaipėdos apygardos teismo nutartį, o bylą grąžinti prokurorui, kad ištaisytų ikiteisminio tyrimo trūkumus ir jį papildytų.

Apeliantės ir jos advokato teigimu, nebuvo ištirtos svarbios faktinės aplinkybės, pavyzdžiui, ar bendrovės "Ramesa" kasoje apskritai galėjo būti šimtatūkstantinės lėšos, kurias esą galėjo pasisavinti jos vadovė, nes nebuvo atlikta kasos inventorizacija.

Taip pat esą neištirtos aplinkybės, kas iš tiesų klastojo bendrovės "Ramesa" sutartis su bendrove "Mūralis" (taip pat bankrutavusi įmonė). Mat pastaroji identiškas sutartis buvo sudariusi ir su dar keletu įmonių, o jos buvęs vadovas Vaidas Kazlauskas dirbo darbų vadovu ir bendrovėje "Ramesa".

Tačiau V.Kazlauskas viską prisipažino, atskleidė "juodų" pinigų judėjimą, o atsiliepime į R.Zaborės apeliacinį skundą sutiko su Klaipėdos apygardos teismo nutartimi.

Pirmadienį Lietuvos apeliacinio teismo kolegija išklausė proceso dalyvių baigiamąsias kalbas.

R.Zaborė, apeliuodama į tai, kad šiuo metu nėra viešas asmuo, turi mažametį vaiką, dalyvauja visuomeninėje veikloje, susijusioje su Vyriausybės ir Aplinkos ministerijos reguliavimo sritimi ir dėl to jaučia "spaudimą per informacijos priemones", mėgino pasiekti, kad žiniasklaidos atstovai būtų išprašyti iš posėdžių salės.

Tačiau teisėjų kolegijos pirmininkas Algimantas Valantinas pareiškė, kad iki tol visi posėdžiai buvo vieši, tad nėra jokio pagrindo paskutinį daryti uždarą.

Moteris tikino teismą daugiau nei ketvirčio milijono eurų nepasisavinusi, nes tokių pinigų įmonės kasoje niekada nebuvę. Ji pripažino, kad dalį lėšų išėmė iš kasos pagal fiktyvią sutartį dėl patalpų nuomos, nes pinigai buvo reikalingi "vokeliams" – darbuotojams mokėti dalį algos, išvengiant mokesčių. Bet ikiteisminio tyrimo duomenys atskleidė, kad tik 2 bendrovės "Ramesa" darbuotojai per apklausas prisipažino gavę dalį algos "juodais" pinigais, o 16 tvirtino, kad jokių "vokelių" nebuvo.

Kaip Lietuvos apeliacinis teismas įvertino skundo argumentus ir faktinių aplinkybių įrodymus, paaiškės šių metų lapkričio 6 d., kai bus paskelbtas procesinis sprendimas.