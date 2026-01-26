Sukakties minėjimo renginyje – dėmesys darbščiausiems kretingiškiams

„Kretingos istorija – tai ne vien datos ir dokumentai. Tai žmonių likimai, jų darbai, pastangos ir svajonės. Kiekviena karta, paveldėjusi miestą, jį ne tik saugojo, bet ir keitė, pritaikė savo laikui, palikdama ateičiai tai, kas brangiausia – gyvą, augančią ir stiprią bendruomenę, – kreipdamasis į susirinkusiuosius sakė Kretingos rajono meras Antanas Kalnius. – Jūs atstovaujate labai skirtingoms sritims, tačiau jus visus vienija nuoširdus, atsakingas ir dažnai ilgametis darbas Kretingos miesto labui. Jūs savo kasdienėmis pastangomis garsinate miestą, rūpinatės jo gyventojų sveikata ir socialine gerove, kuriate saugią, švarią ir jaukią aplinką, stiprinate bendruomeniškumą bei pilietiškumą“.
Kretingiškiams skirtos padėkos
Kretingos rajono savivaldybės mero A. Kalniaus padėkos ir Kretingos vėliavos skirtos:
miesto gidei Dianai Jomantaitei-Jonaitienei – už profesionaliai atliekamas pareigas, gebėjimą įtraukiančiai ir gyvai pasakoti Kretingos istorijas, šitaip prisidedant prie miesto reprezentavimo, kultūrinio paveldo puoselėjimo ir sklaidos;
VšĮ Kretingos ligoninės vyriausiajam gydytojui Romaldui Sakalauskui – už profesionalumą, atsidavimą savo darbui, rūpestį Kretingos ligoninės išsaugojimu, jos puoselėjimą, sveikatos paslaugų plėtrą ir jų prieinamumo didinimą Kretingos krašto gyventojams;
Kretingos miesto gyventojui Mindaugui Šiaulinskui – už pilietiškumą ir nuoširdų indėlį į miesto gerovę, už drąsą padedant užtikrinti gyventojų saugumą, neatlygintiną muzikinę veiklą, darbą su jaunimu, iniciatyvumą bei nuoširdžią pagalbą bendruomenei;
„Maisto banko“ Kretingos skyriaus koordinatorei Gitanai Žemgulei – už pagalbą socialiai jautriems žmonėms, atsakingą maisto paramos organizavimą ir paskirstymą, šitaip prisidedant prie bendruomeniškumo ir solidarumo stiprinimo mieste;
Kretingos socialinių paslaugų centro bendrosios praktikos slaugytojai Kristinai Riaubienei – už atsakingai ir nuoširdžiai atliekamą darbą, begalinį rūpestį globojamų vaikų sveikata, prevencinių sveikatos programų sklaidą bei svarų indėlį saugant bendruomenės sveikatą iššūkių kupinu laikotarpiu;
Kretingos socialinių paslaugų centro vairuotojui Justinui Gurauskui – už atsakingą darbą bei jautrų ir mandagų aptarnavimą, už paslaugumą užtikrinant saugų ir sklandų gyventojų vykimą į gydymo įstaigas bei fizinę ir moralinę pagalbą jiems;
desertinės „Nuognē skanu“ bendraturčiui Stefanos Chorianopoulos – už svarų indėlį į Kretingos miesto įvaizdžio kūrimą, kultūrinės įvairovės skatinimą, vietinių iniciatyvų palaikymą, svetingumą bei aktyvų įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą;
SĮ „Kretingos komunalininkas“ Atliekų tvarkymo skyriaus vairuotojui Kaziui Klapatauskiui – už ilgametį darbą, 22 metus atsakingai ir kruopščiai palaikant miesto švarą bei tvarką, šitaip prisidedant prie įvaizdžio kūrimo;
SĮ „Kretingos komunalininkas“ Miesto tvarkymo skyriaus vairuotojui Stanislovui Andriekui – už 18 metų sąžiningai ir atsakingai atliekamus miesto tvarkymo darbus, ilgametį profesionalumą bei kruopštumą, svarų indėlį į miesto įvaizdžio formavimą;
SĮ „Kretingos komunalininkas“ Miesto tvarkymo skyriaus želdynų tvarkymo specialistei Danguolei Sindarienei – už kruopštumą ir meistriškumą puoselėjant miesto gėlynus, šitaip reikšmingai prisidedant prie įvaizdžio formavimo;
SĮ „Kretingos komunalininkas“ Daugiabučių namų renovacijos projektų vadovei Vilmai Ulčinskienei – už profesionalumą ir didžiulę atsakomybę sėkmingai įgyvendinant daugiabučių namų renovacijos procesus, kantrybę bei indėlį į modernesnės ir gražesnės Kretingos kūrimą;
UAB „Kretingos vandenys“ dispečeriui Sigitui Vitkui – už ilgametį, atsakingą ir nuoširdų darbą užtikrinant sklandų paslaugų teikimą miesto gyventojams, profesionalumą ir kantrybę operatyviai sprendžiant vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo problemas;
UAB „Kretingos vandenys“ IT, GIS, telemetrijos procesų inžinieriui Tomui Doreliui – už atsakingai atliekamą darbą ir inovatyvų požiūrį skaitmenizuojant vandentvarkos sistemų valdymą, šitaip prisidedant prie kokybiškų paslaugų gyventojams tiekimo;
UAB „Kretingos vandenys“ investicijų ir plėtros inžinierei Viktorijai Barasienei, techninės dokumentacijos inžinierei Eglei Lekstutytei, GIS inžinierei Ritai Eglynaitei, GIS inžinieriui Osvaldui Šidlauskui, techninės priežiūros inžinieriui Mindaugui Kalvaičiui– už atsakingą ir profesionalų darbą, sėkmingai įgyvendintus infrastruktūros pokyčius bei svarų indėlį į gamtos tausojimą ir švaresnį miestą;
Kretingos rajono kultūros centro darbininkui-kiemsargiui Juozui Smilingiui – už ilgametį atsakingą darbą, atsidavimą savo pareigoms bei reikšmingą indėlį į miesto kultūrinio gyvenimo puoselėjimą;
Kretingos rajono kultūros centro valytojai Irenai Bogušienei – už atsidavusį ilgametį, kruopštų ir atsakingą darbą, reikšmingai prisidedant prie miesto kultūrinio gyvenimo puoselėjimo;
Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos valytojai Astai Beniušytei – už ypatingą kruopštumą, kantrybę ir nepriekaištingai atliekamas pareigas, begalinę atjautą bei nuolatinę pagalbą aplinkiniams;
UAB Kretingos šilumos tinklų kontrolierei Vilijai Valiukienei – už profesionalumą, sąžiningumą, kruopštumą, atsakingai atliekamas pareigas bei gebėjimą operatyviai spręsti kylančius iššūkius, šitaip prisidedant prie miesto įvaizdžio formavimo;
UAB Kretingos šilumos tinklų vyr. operatoriui Rimantui Smulkiui – už ilgametę patirtį, aukštą profesinę kompetenciją, meistriškumą, nuoseklų darbą ir indėlį į saugios ir komfortiškos gyvenamosios aplinkos puoselėjimą bei kasdienį rūpestį Kretingos miesto žmonių gerove.
Šie apdovanojimai Kretingos rajono savivaldybės, minint miestui svarbią datą, surengti trečią kartą.
