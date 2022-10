Sporto klubas „Okinava“ – vėl techniškiausias pasaulyje

Varžybos – "Zoom" platformoje

Tai itin aukštas pasiekimas, nes varžybose dalyvavo 380 sportininkų iš 16 pasaulio šalių ir 56 klubų.

Šių varžybų išskirtinumas yra tas, kad jos vyko "Zoom" platformoje.

Taip buvo sudarytos platesnės galimybės varžytis ir vaikams nuo 10 metų, ir sportininkams iš Ukrainos, ir finansinių ar ekonominių sunkumų turinčių šalių klubams.

Tai buvo kitokia varžybų patirtis – be palaikymo komandos šūksnių iš tribūnų, be tiesioginio bendravimo su kitais dalyviais, be varžovų šalia ir teisėjų.

Visi varžybų dalyviai iš skirtingų pasaulio šalių prisijungė į varžybų "Zoom" platformą tuo pačiu metu tiesiogiai ir rungėsi tarpusavyje kata (kovos su šešėliu) rungtyje, stebėdami tiesioginę transliaciją savo kompiuteriuose.

Susišlavė apdovanojimus

Sporto klubas "Okinava" šiose pasaulio klubų kata taurės varžybose pelnė net 14 apdovanojimų (3 aukso, 2 sidabro ir 3 bronzos) ir tapo pasaulio čempionais bendroje komandinėje įskaitoje.

Tai jau antras toks aukštas ir garantuotas komandos pasiekimas tokio lygio varžybose.

2021 m. pasaulio kata taurėje online sporto klubas "Okinava" taip pat buvo geriausias, tad techniškiausio kokušin karatė sporto klubo "Okinava" vardas pasaulyje yra apgintas.

Aukso medalius pelnė sporto klubo "Okinava" prezidentė ir mokytoja Diana Mačiūtė (suaugusiųjų kategorija) bei jos mokiniai Nikas Kvasys (U16) ir Enrikas Puceta (jaunių kategorija).

Sidabrą pelnė sporto klubo "Okinava" mokytoja Kristina Basova (suaugusiųjų kategorija) ir Vakaris Vitkus (U10).

Bronzos medalius pelnė sporto klubo "Okinava" mokytoja Rima Lisinskaitė (suaugusiųjų kategorija), Gediminas Saveika (U10), Dominykas Jucys (U10), Henrikas Toleikis (U11), Juras Lelys (U11), Emilijus Stoncelis (U14), Herkus Zibalis (U14), Tautvydas Rutė (U16), Gustas Razma (jaunių kategorija).

Rezultatai rodo teisingą kelią

Sporto klubo "Okinava" prezidentė D.Mačiūtė bei mokytojos K.Basova ir R.Lisinskaitė labai džiaugiasi ir didžiuojasi kiekvieno auklėtinio pasirodymu tokio aukšto lygio varžybose, nes dėl apdovanojimų tikrai reikėjo pakovoti – vaikų kategorijose buvo iki 30 dalyvių.

Anot mokytojų, puikūs auklėtinių rezultatai rodo, kad jie teisingame kelyje – mėgaujasi varžybų pasiruošimo procesu, sportiškai praleistu laiku ir atėjus laikui parodo geriausią savo paties versiją.

Tai – ilgas kelias ir jame praleistas laikas, gauti nauji įgūdžiai paverčia tikrais meistrais.

Tokie yra sporto klubo "Okinava" mokytojai ir auklėtiniai – pasaulio, Europos ir Lietuvos čempionai.

Sporto klube "Okinava" nuo mažų dienų ugdomi vaikai, kurie kasdien mėgaujasi mažais tikslais, o ateityje pasiekia tai, ko trokšta labiausiai.