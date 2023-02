Smiltynėje iškils nauja gelbėjimo stotis

Pasak „Klaipėdos paplūdimių“ direktoriaus pavaduotojo Alvydo Girdvainio, pirmasis susitikimas su projektuotoju jau įvyko, jo metu buvo pasirašyta sutartis, aptarta, kokios gelbėjimo stoties reikėtų Smiltynei.

„Naujoji gelbėjimo stotis bus vietoje senosios. Šiuo metu rengiamas projektas, o kitais metais tikimės, kad ir darbai prasidės. Jau yra laimėtojas, kuris atliks projektinę dalį, o po to matysime, kaip viskas klostysis. Planuojame darbus atlikti per dvejus trejus metus“, – sakė pašnekovas.

Anot jo, dabartinė gelbėjimo stotis – kritinės būklės, neatitinka jokių reikalavimų.

„Jau buvome pirmajame susitikime su projektuotoju, išsakėme pageidavimus. Naujoji gelbėjimo stotis per daug nuo dabartinės nesiskirs. Dabartinės nebegalime eksploatuoti, nes ji – sugriuvusi, kritinės būklės, pastatyta 1966 m., be to, ir estetiškai jau nekaip atrodo. Tad laukia daug darbų – nuo statybų iki raktų gamybos“, – pasakojo A. Girdvainis.