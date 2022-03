Skulptūrų parke – permainų nuojauta

Prižiūrės ir komisija

Bendrovės "Plungės lagūna" atstovai jau pasirašė sutartį dėl Skulptūrų parko sutvarkymo darbų. Sutarties vertė siekia 3 mln. eurų.

Dabar ruošiamasi pirmajam darbų etapui, žmonių pastebėti stulpeliai įkalti į žemę žymint projekte numatytus takus.

"Kol kas bandoma suprasti, kur tie takai turėtų realiai atsirasti. Rangovas dėliojasi darbų zonas. Šiuo metu perkama paslauga – ekspertai turės įvertinti medžių būklę. Jie tai turėtų padaryti per mėnesį. Vėliau šiuo klausimu dar pasisakys savivaldybės Želdinių komisija. Be to, yra suburta projekto priežiūros grupė. Jos veikloje dalyvaus keli politikai, visuomenės atstovai. Eisime į parką kartu, bandysime spręsti ir ieškoti kompromiso. Tikiu, kad mums pavyks susitarti", – apie būsimus darbus Skulptūrų parke kalbėjo Klaipėdos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Andrius Dobranskis.

Dirbs su archeologais

Pasak A.Dobranskio, šiuo metu rengiamas archeologinių tyrimų darbų projektas, be to, iki balandžio 1-osios turėtų būti parengtas pirmojo parko rekonstrukcijos etapo darbų projektas.

"Visas procedūras šioje labai jautrioje teritorijoje būtina atlikti, rangovas tai ir padarys", – tikino savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.

Jo žodžius patvirtino ir bendrovės "Plungės lagūna" vykdomasis direktorius Povilas Batavičius. Jis pasakojo, kad archeologiniai tyrimai bus atliekami tose parko vietose, kur teks kasti žemę.

"Nejudinamų vietų bus labai mažai, daugelyje bus tiesiami takeliai, atsiras įvairių įrenginių. Kur tik judinsime žemę, visur su mūsų darbininkais kartu dirbs ir archeologai. Jie pirmiausia atliks detalius archeologinius tyrimus, po to mes įrengsime pagrindus takams ir visa kita", – pasakojo P.Batavičius.

A.Dobranskis mano, kad realiai darbai parke prasidės antroje birželio pusėje. O "Plungės lagūnos" vadovas tiki, kad darbai prasidės dar iki birželio pradžios.

Danės skverą įrengusios bendrovės darbuotojai jau įpratę prie įdėmių klaipėdiečių žvilgsnių, todėl P.Batavičius tikino, kad smalsuoliai jų netrikdys ir Skulptūrų parke.

Andrius Dobranskis. Vytauto Liaudanskio nuotr.

Atsiras ir memorialas

Darbus, kurie vyks trimis etapais, numatyta atlikti maždaug per dvejus metus.

Kaip jau buvo skelbta, pirmajame etape numatoma sutvarkyti želdinius, demontuoti senąją infrastruktūrą, įrengti pėsčiųjų takus, vaikų žaidimo aikštelę, sutvarkyti vandentiekio tinklus, įrengti laistymo sistemą, vaizdo stebėjimo kameras.

Parko želdinių tvarkymo tikslas – apsaugoti istorinius ir vertingiausius parko medžius, kurie skursta dėl tankiai priaugusių medžių.

Antrą ir trečią darbų etapus numatyta vykdyti vienu metu. Lygiagrečiai vyks archeologiniai tyrimai. Numatyta surinkti ir kapinių teritorijoje perlaidoti rastus palaikus.

Iš Liepų ir K.Donelaičio gatvių pusių ketinama pastatyti naujus simbolinius vartus.

Kvartale prie Trilapio gatvės žadama įrengti istorinės atminties vietą – memorialą.

Bus remontuojamas gynybinis šansas. Planuojama sutvarkyti Gerlachų šeimos kapavietę.

Paskutiniuoju etapu bus sodinami medžiai, krūmai, gėlynai, apsėjamos vejos, renginių-lauko prekybos terasa, statomi informaciniai stendai, nuo Trilapio ir S.Daukanto gatvių parkas bus aptvertas tvora.