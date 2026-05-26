Sieks nurašyti beviltiškas skolas

Ketvirtadienį miesto politikų bus prašoma pripažinti beviltiškomis valstybinės žemės nuomos mokesčio nepriemokų likviduotų ir iš Juridinių asmenų registro išregistruotų įmonių skolas bei jas nurašyti iš Klaipėdos savivaldybės administracijos apskaitos.
Aštuonios likviduotos ir iš juridinių asmenų registro išregistruotos įmonės už valstybinės žemės nuomą su delspinigiais savivaldybei liko skolingos 1 701 eurą.
Savivaldybės atstovai teigė, kad dėl visų juridinių asmenų nepriemokos buvo parengti dokumentai teisminiam išieškojimui.
Buvo priimti teismo sprendimai, kuriais tenkintas kreditorinis reikalavimas, įsigalioję sprendimai buvo perduoti vykdyti, tačiau nepriemokos nebuvo išieškotos, nes neužteko skolininko turto joms padengti.
Mažiausia neišieškota suma – 1,39 euro – teko daugiabučių namų savininkų bendrijai „Manto šeši“.
Daugiausiai skolingos liko dvi bendrovės – „Klaista“ (647,7 euro) ir „Rekosta“ (545,64 euro).
2024 m. savivaldybė nurašė panašių skolininkų nepriemokas už valstybinės žemės nuomą, kurios susidarė per pastaruosius 18 metų ir siekė daugiau nei trečdalį milijono eurų.
Tuomet Klaipėdos miestui už valstybinės žemės nuomą liko skolingos devynios įmonės.
Jų valstybinės žemės nuomos mokesčio su delspinigiais nepriemokos suma siekė 375 tūkst. eurų.
Seniausią ir didžiausią skolą už žemės nuomą Klaipėdoje paliko Marijampolėje įregistruota įmonė „Belinda“, kuri užsiėmė nekilnojamuoju turtu.
Šios bendrovės skola, kuri kartu su delspinigiais siekė 365 tūkst. eurų, susikaupė per 2006–2007 m.
Per 17 metų priaugo dar ir 17,3 tūkst. eurų delspinigių.
Šių pinigų Klaipėda niekada neatgaus, nes bendrovė iš Juridinių asmenų registro išregistruota 2023 m. vasario 8 d., todėl šios skolos taip pat buvo nurašytos.
(be temos)