Šiandien – paskutinė diena išreikšti nuomonę apklausoje dėl Girulių miško

Nuo spalio 5 d. vykstančioje apklausoje, kurios terminas Klaipėdos mero potvarkiu papildomai buvo pratęstas iki lapkričio 30 d., kviečiami dalyvauti gyventojai, kurie savo gyvenamąją vietą yra deklaravę uostamiestyje.

Elektroniniu būdu vykdomoje apklausoje, į kurią nukreipiama per oficialią Klaipėdos miesto savivaldybės svetainę iš www.klaipeda.lt/apklausa, klausiama „Ar pritariate, kad Melnragės–Girulių miške būtų plečiamas Pauosčio geležinkelio kelynas?“

Socialiniuose tinkluose apklausos nuoroda besidalinantys gyventojai piktinasi, jog neretai iš pirmo karto nepavyksta prisijungti prie apklausos, į kurią nukreipiama per elektroninius valdžios vartus, klausia, kam reikėjo tokios sudėtingos apklausos.

Nuorodoje pateikiamos rekomendacijos kaip elgtis, jei kyla problemų dėl prisijungimo.

Vadovaujantis potvarkiu, apklausoje gali dalyvauti būtent Klaipėdos gyventojai. Rengiant apklausą buvo atsižvelgta į informacinių technologijų specialistų rekomendacijas. Pasirinktas apklausos būdas nekelia abejonių dėl jos dalyvių tapatybės, taigi ir jų gyvenamosios vietos.

Apklausos terminas vieną kartą jau buvo pratęstas. Tai padaryta atsižvelgiant į specialiai apklausai vykdyti sudarytos komisijos 2020 m. lapkričio 6 d. posėdyje išsakytus argumentus ir siūlymus, kad dėl karantino sutrumpėjo terminas, per kurį gyventojai galėjo dalyvauti apklausoje išreikšdami nuomonę rašytine forma, be to, apklausos pradžioje buvo užfiksuoti balsavimo trukdžiai, nebuvo užtikrintas korektiškas apklausos veikimas balsuojant iš mobiliųjų įrenginių.

Jei paaiškėtų, kad šioje apklausoje savo nesutikimą Melnragės–Girulių miške plėsti Pauosčio geležinkelio kelyną išreiškė ne mažiau kaip 15 procentų apklausos teritorijos gyventojų, turinčių teisę dalyvauti apklausoje (turinčių teisę balsuoti), t. y. beveik 20 tūkst. klaipėdiečių, tai būtų akstinas savivaldybei rengti dokumentą, kuris būtų siūlomas kaip Vyriausybės nutarimo projektas. Galutinis tikslas – toks pat, kaip liepos pabaigoje šalies valdžiai išsiųstame uostamiesčio savivaldybės tarybos narių parašais patvirtintame rašte, kur akcentuota, kad Vyriausybės š. m. birželio 22 d. nutarimas dėl geležinkelio mazgo plėtros neatitinka Klaipėdos miesto bendruomenės bei savivaldybės lūkesčių ir yra iš esmės nepriimtinas.