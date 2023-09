Sezono finalas skelbia aksominio meto startą

Penktadienį oficialiai baigėsi vasaros sezonas. Nepaisant to, tiek gerų orų, tiek lankytojų pajūryje netrūksta. Dar daugiau jų sugužėjo šeštadienį, kadangi nuo šiol parkavimas prie jūros – jau nemokamas, be to, maudynių niekas nekontroliuos, nes gelbėtojai paplūdimiuose nebebudės.