Sakurų parke darbus baigti trukdo oras

Tarp Žvejų rūmų ir Klaipėdos Naujosios apaštalų bažnyčios, maždaug hektaro dydžio teritorijoje, jau keletą mėnesių yra beveik įrengtas Sakurų parkas. Beliko apželdinti žole ir pabaigti sutvarkyti takus, tačiau tam trukdo per žema oro temperatūra.

Anot Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vadovės Ingos Kubilienės, realiai šios erdvės estetiką bus galima įvertinti tik tada, kai sužydės sakuros.

„Jau atrodė, kad pavasaris čia pat, o ėmė ir užsnigo, reikėjo žolę užsėti, bet yra per šalta. Be to, reikia 5–7 laipsnių šilumos, kad galėtume sutvarkyti tarpus tarp akmenų ties tvenkiniu. Tad laukiame šiltesnio oro ir parko užbaigimą planuojame ne kovo, o balandžio mėnesį“, – teigė I. Kubilienė.

Parko įrengimo darbai faktiškai pabaigti. Įrengti pėsčiųjų takai, sutvarkytas tvenkinys ir sala jame, pastatyta vaikų žaidimų aikštelė, tualetas, pasodintos sakuros, kiti želdiniai.

Laukiame šiltesnio oro ir parko užbaigimą planuojame ne kovo, o balandžio mėnesį.

Suformuotas įėjimas į parką, sudėti mažosios architektūros elementai.

Šioje teritorijoje gruntas buvo nestabilus, todėl kuriam laikui teko stabdyti darbus, tikslinti projektą, stiprinti gruntą, įrengti papildomą drenažą.

Pagal projektą, penkialapio sakuros žiedo formos tvenkinio viduryje buvo įrengta nedidelė, augalais apsodinta sala su japoniška pušimi ir tradiciniam japoniškam sodui būdingu akmeniniu žibintu.

Šalia tvenkinio atsirado poilsio aikštelė su suolų ir lauko akmenų kompozicija, taip pat čia įrengtas stacionarus tualetas.

Pasodinus apie 50 dviejų rūšių sakurų, kalninių juodųjų pušų, azalijų, rododendrų ir kitų augalų, vietoj buvusio pelkyno, kuriame ne taip seniai perėjo vandens paukščiai, atsirado nauja patraukli poilsio erdvė klaipėdiečiams.

Tiesa, ji kol kas dar oficialiai neatverta, aplinkui tebestūkso statybinės tvoros.

Sakurų parko projektas kainavo daugiau nei milijoną eurų.

Tad neseniai žaliavusios laukinės pievos vietoje atsirado nedidelis jaukus parkas poilsiui, manoma, kad visas jo žavesys atsiskleis, kai pražys sakuros.