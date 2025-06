Sakryžoje ženklo paiso ne visi: baisu įsivaizduoti pasekmes

„Baisu įsivaizduoti pasekmes“

Savo patirtimi, vos nesibaigusia nelaime, pasidalijo viena Tauralaukio bendruomenės narė.

„Nejaugi reikia didelės nelaimės, kol bus imtasi veiksmingų priemonių, nes, deja, sąmoningumas, kaip suprantu, šioje situacijoje nepadės. Debesų ir Vėjo g. sankryža, kurioje pastatytas „Stop“ ženklas, dažnu atveju – ignoruojamas. Man viskas vos nesibaigė skaudžiai (mikroautobusas net nepristabdęs kirto sankryžą, ignoruodamas tą ženklą). Kadangi greičiai nėra dideli, veikiausiai baigtųsi tik turto praradimu. Jeigu koks vaikas dviračiu būtų važiavęs ir nebūtų spėjęs sustoti? Baisu net įsivaizduoti pasekmes“, – pasakojo viena moteris ir paklausė, kur tokiu atveju reikėtų kreiptis.

Saugumas – svarbiausias

Tauralaukio seniūnaitis Simas Zikaras teigė, kad Tauralaukio kvartale yra ne viena pavojinga sankryža.

„Ne vieną tokią sankryžą turime. Lyg ir greitis neturėtų būti didelis gyvenamuosiuose rajonuose, bet to nepaisoma. Man labai neaišku dėl to, kokia yra tvarka dėl kalniukų įrengimo. Susidaro įspūdis, kad nelabai noriai juos įrenginėja. Veikiausiai dėl to, kad savivaldybė po to susiduria su aplinkui gyvenančių gyventojų nepasitenkinimu. Bet mano akimis žiūrint, saugumas yra aukštesnis prioritetas. Net ir pats asmeniškai būtent toje sankryžoje, važiuodamas pagrindiniu keliu, buvau patekęs į avarinę situaciją ir tik per plauką išvengiau avarijos“, – sakė S. Zikaras.

Žmonės, kurie važiuoja pagal taisykles, tikisi, kad visi jų laikysis.

Anot seniūnaičio, nors gyvenamosiose zonose didžiausias leistinas greitis siekia 20 km/val., dažnas vairuotojas jį gerokai viršija.

„Ypač važiuodami nuo kalniuko kartais neatsakingi vairuotojai įsibėgėja ir važiuoja nepasižiūrėdami, kad kas nors gali atvažiuoti iš gretutinio kelio. Nesvarbu, ar tai lygiareikšmiai keliai, ar kertamas pagrindinis kelias, vis tiek galioja taisyklės. Žmonės, kurie važiuoja pagal taisykles, tikisi, kad visi jų laikysis“, – kalbėjo S. Zikaras.

Pamiršo įrengti ženklą?

Tauralaukio seniūnaitis taip pat stebėjosi, kad Tauro kvartale, nors buvo žadėta pastatyti ženklą, leidžiantį važiuoti 30 km/val., jo iki šiol nėra, o tai taip pat kelia pavojų.

„Pernai ar net užpernai priimti spendimai Tauro kvartale apriboti greitį iki 30 km/val. Tauro kvartale trūksta šaligatvių, yra ganėtinai pavojinga, ypač tamsesniu paros metu. Apribojimas būtų bent šis tas. Sprendimas pastatyti tuos ženklus buvo jau prieš kurį laiką, bet jie nėra pastatyti iki šiol“, – stebėjosi S. Zikaras.

Reikia klaipėdiečių pritarimo

Klaipėdos savivaldybės Transporto skyriaus patarėjos Linos Žemaitytės teigimu, tam, kad šioje sankryžoje atsirastų greičio mažinimo priemonės, reikėtų visų gyventojų pritarimo.

„Prašymų dėl greičio mažinimo priemonių įrengimo Debesų ir Vėjo gatvių sankryžoje šiuo metu savivaldybė nėra gavusi. Gyventojai, norintys inicijuoti greičio mažinimo kalnelių įrengimą, gali pateikti prašymą savivaldybei. Kartu su prašymu reikia pateikti ir gretimų gyvenamųjų namų, kur akustinės ir (ar) oro taršos padidėjimą gali lemti kalnelių atsiradimas, gyventojų, bendrojo naudojimo objekto valdytojo ar gretimų individualių namų savininkų pritarimą“, – nurodė L. Žemaitytė.

O 30 km/val. ženklas esą bus įrengtas artimiausiu metu, tik kada tiksliai, nenurodoma.

„Eismo saugumo komisijos posėdyje buvo priimtas sprendimas Tauro gyvenamajame rajone įrengti kelio ženklus, ribojančius leistiną greitį iki 30 km/val. Remiantis šiuo sprendimu, buvo parengta ir suderinta eismo organizavimo schema, kuri šiuo metu yra perduota rangovams įgyvendinti. Artimiausiu metu kelio ženklai bus įrengti“, – informavo L. Žemaitytė.