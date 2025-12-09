 Rūkymui Klaipėdos daugiabučių balkonuose – vis garsiau taria „ne“

Rūkymui Klaipėdos daugiabučių balkonuose – vis garsiau taria „ne“

2025-12-09 15:30
Asta Dykovienė

Per maždaug metus sąrašas Klaipėdos daugiabučių, kurių balkonuose draudžiama rūkyti, išsiplėtė. Prie nerūkančiųjų prisijungė dar beveik 80-ies namų gyventojai. Savivaldybė sulaukia ir pranešimų apie pažeidimus, tačiau šiemet už rūkymą balkone nubaustas vienintelis asmuo.

Skaičiai: šiuo metu Klaipėdos mieste rūkyti draudžiama 395 daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose.
Skaičiai: šiuo metu Klaipėdos mieste rūkyti draudžiama 395 daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose. / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Į Klaipėdos savivaldybę kreipėsi Kretingos g. 14 daugiabučio gyventojai, kurie skundžiasi rūkančiaisiais namo balkonuose.

„Pas mus yra rūkančiųjų balkonuose, nors šiame daugiabutyje yra uždrausta rūkyti. Ar galite pakabinti pranešimus ir įspėjamuosius ženklus, kad daugiabutyje rūkyti draudžiama?“ – gyventojai prašė savivaldybės.

Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyriaus vyr. specialistas Linas Lapinskas priminė, kad draudimas rūkyti daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose visoje Lietuvoje įsigaliojo 2021 m. sausio 1 d.

„Šiuo metu Klaipėdos mieste 395 daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose yra draudžiama rūkyti. Per mėnesį sulaukiama vieno dviejų pranešimų apie galimus pažeidimus, tačiau dauguma jų būna neinformatyvūs – nepateikiami duomenys ar aplinkybės, leidžiančios patvirtinti rūkymo faktą“, – teigė L. Lapinskas.

Prieš daugiau nei metus uostamiestyje buvo 318 daugiabučių, kurių balkonuose, terasose ir lodžijose draudžiama rūkyti, tai yra apie 7 proc. visų daugiabučių namų mieste.

Per tą laiką gyventojų nepakantumas rūkymui balkonuose išaugo.

Pernai savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu uždrausta rūkyti 43 uostamiesčio daugiabučių balkonuose.

Nustačius pažeidimą taikomos nuobaudos. Pirmą kartą pažeidus įstatymo reikalavimus, skiriamas įspėjimas arba bauda nuo 20 iki 50 eurų.

Pakartotinio nusižengimo atveju bauda siekia nuo 50 iki 90 eurų.

Šiais metais už tokį pažeidimą nubaustas vienas asmuo.

Šiame straipsnyje:
draudimai rūkyti
rūkymas balkone
pažeidimai
baudos

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų