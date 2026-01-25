Rūkymas balkonuose – nesibaigianti problema

Skverbiasi dūmai
Pietinio rajono gyventoja pasakojo, kad rūkymas balkonuose aplinkiniams kelia nemalonių pojūčių ne tik vasarą, bet ir žiemą.
Šaltuoju metų laiku rūkančiųjų balkonuose tik daugėja, kadangi ne visi nori eiti į lauką esant žvarbiam orui.
„Matyt, žmonėms nėra noro eiti į lauką esant tokiems šalčiams, todėl ir renkasi rūkyti pro langus – taip jiems patogiau, nereikia šalti. Tačiau ir vasarą ši problema niekur nedingsta, nes daug kas rūko pro balkonus. Nejaugi jiems visiškai nerūpi aplinkiniai?“ – stebėjosi klaipėdietė Kamilė.
Anot jos, vasarą ši problema tampa ypač opi. Gyventojai tuomet nori plačiai praverti langus, įsileisti gryno oro, tačiau vietoje to į butus skverbiasi cigarečių dūmai.
„Vasarą faktiškai neįmanoma laikyti atidarytų langų, jei kaimynas nuolat rūko. Kvapas labai greitai pasklinda, o uždaryti langų nesinori – juk šilta, norisi oro“, – pasakojo mergina.
Tikisi supratingumo
Žiemą situacija atrodo kitokia – langai dažniausiai laikomi užverti, todėl dūmai, jei rūkoma viduje, aplinkiniams mažiau juntami.
„Žiemą visi tuo „patogumu“ naudojasi, nes mažai kas laiko pravirus langus. Todėl ir sunkiau pastebėti, kad kaimynai rūko – kvapas ne taip greitai pasklinda. Nors žiemos metu mažiau sklinda dūmų kvapas, toks žmonių elgesys ir nepagarba kaimynams vis tiek labai erzina“, – svarstė ji.
Ši problema daugiabučiuose nervina jau ne vienerius metus, ir klaipėdiečiai vis dažniau apie ją kalba viešai, tikėdamiesi didesnio kaimynų sąmoningumo ir paprasto tarpusavio supratimo.
Žiemą skundų – kaip vasarą
Vis dėlto ne visi žino, kad toks elgesys gali užtraukti ir administracinę atsakomybę.
Baudos skiriamos vadovaujantis visoje Lietuvoje galiojančiu Administracinių nusižengimų kodeksu (ANK).
Nustačius pažeidimą taikomos ANK 492 straipsnio pirmoje ir antroje dalyse numatytos nuobaudos: pirmą kartą padarius pažeidimą gali būti skiriamas įspėjimas arba bauda nuo 20 iki 50 eurų, o pakartotinio pažeidimo atveju – bauda nuo 50 iki 90 eurų.
Klaipėdos savivaldybės Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyriaus patarėjo Lino Lapinsko teigimu, uostamiestyje žiemos metu skundų dėl rūkymo daugiabučių balkonuose nėra gaunama daugiau nei kitais metų laikais.
„Skundų sulaukiame, tačiau jų skaičius nėra didesnis nei įprastai kitu metų laiku“, – tvirtino L. Lapinskas.
Pasak vedėjo, šiais metais už tokį pažeidimą jau buvo nubaustas vienas asmuo.
